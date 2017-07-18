Крамник сыграл вничью с Войташеком в третьем туре шахматного турнира в Дортмунде

Партия, состоявшаяся во вторник, завершилась на 46-м ходу. Крамник играл белыми фигурами.

Остальные поединки тура также завершились вничью: Владимир Федосеев (Россия) — Дмитрий Андрейкин (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Маттиас Блюбаум (Германия), Ван Юэ (Китай) — Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия).

После трех раундов лидерство делят Блюбаум и Войташек, набравшие по 2 очка. Следом идут Вашье-Лаграв, Нисипяну, Андрейкин, Федосеев (все — по 1,5 балла), Крамник, Ван Юэ (оба — по 1).

Турнир в Дортмунде продлится до 23 июля.