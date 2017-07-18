Крамник сыграл вничью с Войташеком в третьем туре шахматного турнира в Дортмунде
МОСКВА, 18 июл —
Р-Спорт. Российский гроссмейстер Владимир Крамник разошелся миром с поляком Радославом Войташеком в третьем туре шахматного турнира в немецком Дортмунде.
Партия, состоявшаяся во вторник, завершилась на 46-м ходу. Крамник играл белыми фигурами.
Остальные поединки тура также завершились вничью: Владимир Федосеев (Россия) — Дмитрий Андрейкин (Россия), Максим
После трех раундов лидерство делят Блюбаум и Войташек, набравшие по 2 очка. Следом идут
Турнир в Дортмунде продлится до 23 июля.
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