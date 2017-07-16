Федосеев проиграл Блюбауму во втором туре супертурнира по шахматам в Дортмунде
ТАСС, 16 июля. Российский гроссмейстер Владимир Федосеев черными фигурами уступил немцу Маттиасу Блюбауму в партии второго тура супертурнира в Дортмунде.
Поляк Радослав Войташек победил китайца Юэ Вана. Вничью закончились партии между немцом
В турнирной таблице лидируют Блюбаум и Войташек, которые набрали по 1,5 очка. Далее идут Федосеев,
Супертурнир в Дортмунде проходит в один круг и завершится 23 июля.
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