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16 июля 2017, 22:42 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Федосеев проиграл Блюбауму во втором туре супертурнира по шахматам в Дортмунде

ТАСС, 16 июля. Российский гроссмейстер Владимир Федосеев черными фигурами уступил немцу Маттиасу Блюбауму в партии второго тура супертурнира в Дортмунде.

Поляк Радослав Войташек победил китайца Юэ Вана. Вничью закончились партии между немцом Ливиу-Дитером Нисипяну и французом Максимом Вашье-Лагравом, россиянами Дмитрием Андрейкиным и Владимиром Крамником.

В турнирной таблице лидируют Блюбаум и Войташек, которые набрали по 1,5 очка. Далее идут Федосеев, Вашье-Лаграв, Андрейкин, Нисипяну (все — по 1), Крамник, Ван (оба — по 0,5).

Супертурнир в Дортмунде проходит в один круг и завершится 23 июля.
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ТАСС, 15 июля. Традиционный шахматный супертурнир стартует в субботу в Дортмунде (Германия). Список участников возглавляет экс-чемпион мира Владимир Крамник, на турнире также выступят российские гроссмейстеры Владимир Федосеев и Дмитрий Андрейкин.
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