Крамник возглавил список участников шахматного супертурнира в Дортмунде

В последние годы дортмундский супертурнир потерял статус одного из сильнейших по составу в шахматном календаре. В 90-е годы в Дортмунде постоянно выступали чемпионы мира разных лет — Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Вишванатан Ананд и Крамник. Несколько лет подряд фаворитом турнира в Дортмунде был Фабиано Каруана из США — один из лидеров мирового рейтинга, в нынешнем году основным конкурентом Крамника будет прошлогодний победитель француз Максим Вашье-Лаграв.

В число восьми участников турнира также вошли россияне Федосеев и Андрейкин, Радослав Войташек из Польши, Ван Юэ из Китая и два шахматиста из Германии — Ливиу-Дитер Нисипяну и Маттиас Блюбаум.

Турнир пройдет в один круг 15—23 июля , выходные дни — 17 и 20 июля. Параллельно в Дортмунде состоится открытый турнир для любителей шахмат.