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14 июля 2017, 16:16 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Монголия будет претендовать на проведение шахматной олимпиады 2022 года

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Монголия будет претендовать на проведение шахматной олимпиады 2022 года. Об этом ТАСС сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

Такое решение было принято после встречи главы FIDE Кирсана Илюмжинова и президента Монголии Халтмаагийна Баттулги. Увеличить
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«Я нахожусь в Монголии, где встретился с новоизбранным президентом Халтмаагийном Баттулгой. Я поздравил его с победой на выборах, и, конечно, мы обсудили шахматы, — рассказал Илюмжинов. — Обсудили развитие в стране программы “Шахматы в школы” и решили, что Монголия будет участвовать в тендере на проведение шахматной олимпиады 2022 года. Тем более опыт проведения крупных шахматных соревнований у страны есть».

Шахматная олимпиада — командный турнир спортсменов стран — членов FIDE. Проводится с 1927 года. В 2018 году шахматная олимпиада пройдет в грузинском Батуми, а в 2020-м — в Ханты-Мансийске.
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