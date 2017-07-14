Монголия будет претендовать на проведение шахматной олимпиады 2022 года

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«Я нахожусь в Монголии, где встретился с новоизбранным президентом Халтмаагийном Баттулгой. Я поздравил его с победой на выборах, и, конечно, мы обсудили шахматы, — рассказал Илюмжинов. — Обсудили развитие в стране программы “Шахматы в школы” и решили, что Монголия будет участвовать в тендере на проведение шахматной олимпиады 2022 года. Тем более опыт проведения крупных шахматных соревнований у страны есть».