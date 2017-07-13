Дубов ждет встречи с Крамником

В Сочи завершились соревнования высшей лиги чемпионата России. Шахматисты, занявшие пять первых мест у мужчин и у женщин, получили права сыграть в суперфинале, который пройдет в этом году в Санкт-Петербурге. А победителями престижного турнира стали Даниил Дубов и Мария Нечаева.

Дубов — один из самых талантливых молодых гроссмейстеров — будущее наших шахмат. Даниил не только прекрасно играет в «классику», но силен и в рапиде, и в блице. На последнем чемпионате мира по блицу 21-летний талант завоевал бронзовую медаль, пропустив вперед только Магнуса Карлсена и Сергея Карякина.

В высшей лиге Дубов не только не проиграл ни одной партии, но и в последнем туре на заказ одолел Андрея Белозерова и обеспечил себе первое место. В итоге по очкам его все-таки догнал Санан Сюгиров, но Даниил опередил его по дополнительным показателям.

— Приятно, что удалось выиграть статусный турнир, несмотря на то что за последние годы состав стал слабее, — сказал Дубов корреспонденту «СЭ». — Безусловно, это не самая убедительная и заслуженная победа, но обыватель в наше время не анализирует, а смотрит в таблицу. Хотел бы выразить благодарность Борису Гельфанду за очень емкие и полезные советы — без его помощи этой победы не было бы. И большое спасибо моим родителям, друзьям, моему близкому другу и тренеру Василию Владимировичу Гагарину — все они за меня болели, что помогало мне играть. Отдельные слова благодарности — моей девушке Снежане, она поехала на турнир со мной и вынесла все круги ада, несмотря на то что я был порой абсолютно невыносим.

С нетерпением жду суперфинала в Санкт-Петербурге: для меня это всегда вызов и шанс сыграть с лучшими шахматистами страны. Очень надеюсь на участие в будущем турнире Владимира Крамника: несмотря на то что это будет уже третий мой суперфинал, у меня до сих пор не было шанса сразиться с ним в классические шахматы.

В женском турнире борьба шла еще более ожесточенно. Чистое первое место заняла Марина Нечаева, которая очень ровно провела весь отрезок соревнований. Стоит отметить выступление 13-летней Бибисары Асаубаевой. Она заняла самое обидное место — шестое. Несчастные дополнительные показатели оставили Бибисару без суперфинала. Но, значит, лучшие времена нашей надежды впереди. Опыт она получила огромный, и понятно, что у нас подрастает будущая суперзвезда. Специалисты давно следят за ее успехами, и при должной поддержке Асаубаева вполне может стать не только чемпионкой страны, но и попытаться вернуть корону в Россию.

Итоги. Мужчины. 1−2. Дубов, Сюгиров — по 6,5 очков 3. Волков, 4. Романов, 5. Матлаков… Женщины. 1. Нечаева — 7. 2−4. Гиря, Шувалова, Овод — по 6,5. 5. Кашлинская…