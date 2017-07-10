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10 июля 2017, 21:00 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Грищук обыграл Эльянова в пятом туре этапа Гран-при по шахматам в Женеве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Александр Грищук одержал победу над украинцем Павлом Эльяновым в партии пятого тура этапа Гран-при Международной шахматной федерации в Женеве.

После пятого тура в таблице <span class=error>Грищук</span> сравнялся с Раджабовым. Увеличить
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Другой россиянин Петр Свидлер сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном, Дмитрий Яковенко — с израильтянином Борисом Гельфандом, Эрнесто Инаркиев — с Салехом Салемом из ОАЭ, Ян Непомнящий — с Пенталой Харикришной из Индии, Александр Рязанцев — с голландцем Анишем Гири.

Рихард Раппорт из Венгрии оказался сильнее китаянки Хоу Ифань, партии Теймур Раджабов (Азербайджан) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Майкл Адамс (Англия) — Ли Чао (Китай) завершились вничью.

После пятого тура в таблице Грищук сравнялся с Раджабовым, в их активе по 3,5 очка. Далее идут Мамедьяров, Харикришна, Аронян, Свидлер (по 3 очка), Адамс, Гельфанд, Непомнящий, Ли Чао, Яковенко, Эльянов (по 2,5), Инаркиев, Гири, Салем (по 2), Рязанцев, Раппорт (по 1,5), Хоу Ифань (1). Следующий тур пройдет в среду.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Этап в Женеве завершится 15 июля.
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Новости Шахмат, шашек

Смагин: Грищук должен стать 2-м в Женеве для сохранения шансов на турнир претендентов

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Александр Грищук должен стать как минимум вторым на третьем этапе Гран-при FIDE в Женеве, чтобы сохранить шансы на попадание в турнир претендентов и продолжение борьбы за звание чемпиона мира, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.
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