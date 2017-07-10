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10 июля 2017, 12:04 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Смагин: Грищук должен стать 2-м в Женеве для сохранения шансов на турнир претендентов

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Александр Грищук должен стать как минимум вторым на третьем этапе Гран-при FIDE в Женеве, чтобы сохранить шансы на попадание в турнир претендентов и продолжение борьбы за звание чемпиона мира, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.

Соревнование с участием 18 гроссмейстеров проходит в Швейцарии в период с 6 по 15 июля. Россиянин в четырех турах набрал 2,5 очка (одна победа, три ничьи) и входит в группу из шести шахматистов, на пол-очка отстающих от лидера турнира азербайджанца Теймура Раджабова.

«В первую очередь нас очень волнует результат Грищука, который борется за первую-вторую позицию в серии Гран-при, — сказал по телефону Смагин. — И в Женеве ему надо быть вторым как минимум, чтобы иметь шансы на выход в турнир претендентов. Пока Саша идет в плюсе, играет неплохо, и ему надо набрать примерно “плюс три”. Про других наших участников трудно что-то сказать, потому что у некоторых есть только теоретические шансы на выход в турнир претендентов. Даже если они займут первое место».

«Главный соперник Александра — это, конечно же, азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров, — подчеркнул собеседник агентства. — И ему надо занять хотя бы третье место, чтобы гарантировать себе попадание в турнир претендентов. И если не произойдет чего-то экстраординарного, то он, думаю, добьется своей цели. А те шахматисты, которые будут конкурировать с Грищуком, примут участие в следующем турнире Гран-при FIDE. Поэтому Саше надо очень сильно напрячься и занять место не ниже второго».

На счету Мамедьярова также 2,5 очка, как и у россиянина Петра Свидлера, Грищука, армянина Левона Ароняна, украинца Павла Эльянова и индийца Пенталы Харикришны.
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