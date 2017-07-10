Смагин: Грищук должен стать 2-м в Женеве для сохранения шансов на турнир претендентов
МОСКВА, 10 июл —
Р-Спорт, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Александр Грищук должен стать как минимум вторым на третьем этапе Гран-при FIDE в Женеве, чтобы сохранить шансы на попадание в турнир претендентов и продолжение борьбы за звание чемпиона мира, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.
Соревнование с участием 18 гроссмейстеров проходит в Швейцарии в период с 6 по 15 июля. Россиянин в четырех турах набрал 2,5 очка (одна победа, три ничьи) и входит в группу из шести шахматистов, на
«В первую очередь нас очень волнует результат Грищука, который борется за
«Главный соперник Александра — это, конечно же, азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров, — подчеркнул собеседник агентства. — И ему надо занять хотя бы третье место, чтобы гарантировать себе попадание в турнир претендентов. И если не произойдет
На счету Мамедьярова также 2,5 очка, как и у россиянина Петра Свидлера, Грищука, армянина Левона Ароняна, украинца Павла Эльянова и индийца Пенталы Харикришны.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter