Томашевский до КМ не планирует принимать участие в турнирах по классическим шахматам
МОСКВА, 10 июл —
Р-Спорт, Олег Богатов. Участие в состязаниях по классическим шахматам до Кубка мира не планируется, основное внимание будет уделено подготовке к соревнованиям в Грузии, которые будут ключевыми в отборе на турнир претендентов на мировую корону, заявил агентству «Р-Спорт» российский шахматист Евгений Томашевский.
Кубок мира пройдет в Тбилиси в период со 2 по 28 сентября, турнир претендентов — в первой половине 2018 года. Чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, в ноябре 2016 года в
«Я в большей степени буду готовиться к Кубку мира, нежели выступать в
Собеседник агентства отметил, что не делает акцент на свою позицию в рейтинге Кубка мира.
«Прошлый Кубок мира я начинал 13-м в стартовом листе, а позапрошлый — 32-м, — сказал гроссмейстер. — И так получилось, что начав турнир 32-м, я сыграл значительно лучше, чем в прошлый раз. Стартовое место не всегда является определяющим для итогового результата. В этом году я по рейтингу буду стартовать примерно в четвертом десятке и поэтому надеюсь, что
В Кубке мира-2015, в котором участвовало 128 шахматистов, Томашевский завершил борьбу в третьем круге, уступив французу Максиму
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