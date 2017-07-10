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10 июля 2017, 10:44 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Томашевский до КМ не планирует принимать участие в турнирах по классическим шахматам

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Участие в состязаниях по классическим шахматам до Кубка мира не планируется, основное внимание будет уделено подготовке к соревнованиям в Грузии, которые будут ключевыми в отборе на турнир претендентов на мировую корону, заявил агентству «Р-Спорт» российский шахматист Евгений Томашевский.

Кубок мира пройдет в Тбилиси в период со 2 по 28 сентября, турнир претендентов — в первой половине 2018 года. Чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, в ноябре 2016 года в Нью-Йорке победивший россиянина Сергея Карякина.

«Я в большей степени буду готовиться к Кубку мира, нежели выступать в каких-либо турнирах по классическим шахматам, — сказал в телефонном разговоре Томашевский. — Задача, конечно, у всех одна — пробиться в турнир претендентов. Но кому-то более уместно ее декларировать, а кому-то менее. Возможно, в оставшееся до соревнования время я сыграю в турнире по рапиду или блицу, если они будут. И естественно, буду проводить тренировочные сборы. Шахматные мероприятия у меня будут, но это не участие в турнирах по «классике».

Собеседник агентства отметил, что не делает акцент на свою позицию в рейтинге Кубка мира.

«Прошлый Кубок мира я начинал 13-м в стартовом листе, а позапрошлый — 32-м, — сказал гроссмейстер. — И так получилось, что начав турнир 32-м, я сыграл значительно лучше, чем в прошлый раз. Стартовое место не всегда является определяющим для итогового результата. В этом году я по рейтингу буду стартовать примерно в четвертом десятке и поэтому надеюсь, что что-то хорошее из этого все же получится. А пока ждем жеребьевки».

В Кубке мира-2015, в котором участвовало 128 шахматистов, Томашевский завершил борьбу в третьем круге, уступив французу Максиму Вашье-Лаграву.
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