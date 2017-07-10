Томашевский до КМ не планирует принимать участие в турнирах по классическим шахматам

Кубок мира пройдет в Тбилиси в период со 2 по 28 сентября, турнир претендентов — в первой половине 2018 года. Чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, в ноябре 2016 года в Нью-Йорке победивший россиянина Сергея Карякина.

«Я в большей степени буду готовиться к Кубку мира, нежели выступать в каких-либо турнирах по классическим шахматам, — сказал в телефонном разговоре Томашевский. — Задача, конечно, у всех одна — пробиться в турнир претендентов. Но кому-то более уместно ее декларировать, а кому-то менее. Возможно, в оставшееся до соревнования время я сыграю в турнире по рапиду или блицу, если они будут. И естественно, буду проводить тренировочные сборы. Шахматные мероприятия у меня будут, но это не участие в турнирах по «классике».

Собеседник агентства отметил, что не делает акцент на свою позицию в рейтинге Кубка мира.

«Прошлый Кубок мира я начинал 13-м в стартовом листе, а позапрошлый — 32-м, — сказал гроссмейстер. — И так получилось, что начав турнир 32-м, я сыграл значительно лучше, чем в прошлый раз. Стартовое место не всегда является определяющим для итогового результата. В этом году я по рейтингу буду стартовать примерно в четвертом десятке и поэтому надеюсь, что что-то хорошее из этого все же получится. А пока ждем жеребьевки».