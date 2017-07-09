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КОМПЛИМЕНТ

— Полгода назад вы провели матч за мировую корону с норвежцем Карлсеном. Как с тех пор изменилась ваша жизнь?

— Колоссально! Уезжал в Нью-Йорк довольно успешным гроссмейстером, но не более. А вернулся — и обрушилась сумасшедшая популярность. Народная любовь к шахматам возвращается. Особенно радует, что дети, вдохновленные моим примером, потянулись в секции и кружки. В свое время на базе шахматного клуба юрфака МГУ открылась моя школа. Так после матча с Карлсеном, когда проводил там открытую лекцию, записалось четыреста с лишним человек!

— Здорово.

— Вот и на встрече с Президентом России прозвучала фраза: «Спасибо за вклад в популяризацию шахмат в стране». Лучший комплимент. Конечно, за этим стоит громадная работа — не только моя, но и Кирилла Зангалиса.

— Вашего друга и менеджера.

— Совершенно верно. Приятно, что наши скромные усилия нашли отклик на самом высоком уровне. Лет десять назад все было иначе. Например, Владимир Крамник с 2000 по 2008 год провел четыре матча на первенство мира, причем три выиграл! Увы, никакого ажиотажа это не вызвало.

— Публичность тяготит? Нет опасений, что начнете распыляться?

— Поначалу было сложновато. Прилетел из Нью-Йорка — и целый месяц ходил с Кириллом по редакциям и телеканалам. Интервью, съемки, шоу… Голова шла кругом. На шахматы не оставалось ни времени, ни сил. Самое удивительное, что потом отправился на чемпионат мира по блицу — и победил!

— Чудеса.

— Но «классика» — совсем другое дело. Здесь все зависит от концентрации и подготовки. Нужно заниматься каждый день. Сейчас работа ведется серьезная, у меня большой тренерский штаб. Даже к Путину в Ново-Огарево примчался прямо со сборов. В июне прошло два важных турнира — в Ставангере и Париже. На очереди в августе Сент-Луис.

КАСПАРОВ

— Там выступит Каспаров.

— Я не считаю его фаворитом.

— Почему?

— Разумеется, как человек невероятно амбициозный, он основательно подготовится. Но сомневаюсь, что сможет бороться за первое место. Каспаров с 2005 года не участвовал в турнирах. Это очень много.

— Давно знакомы?

— С 2002-го. Мне было двенадцать лет. Пригласили в Кремлевский дворец, где проходил матч между сборными России и остального мира. Подвели к Каспарову: «Гарри, это Сережа Карякин. Самый юный гроссмейстер в истории». Тот улыбнулся: «В курсе». Сфотографировались, я отошел. Вот и все общение.

— Кстати, звание гроссмейстера вы получили в 12 лет и 7 месяцев, попали в Книгу Гиннесса. Рекорд до сих пор не побит?

— Пока держится. Карлсен выполнил норматив на семь месяцев позже… Ну, а вторая встреча с Каспаровым случилась недавно, в Париже. Перед стартом этапа Grand Chess Tour организаторы провели шуточный матч.

— Это как?

— К каждому гроссмейстеру прикрепили любителя из числа спонсоров и VIP-гостей. Играли пара на пару, ходы делали по очереди. К сожалению, мне попался совсем уж далекий от шахмат персонаж.

— На уровне Остапа Бендера?

— Вот-вот. Фигуры двигал как бог на душу положит. Я сразу понял, что шансов нет. Одну из партий мы проиграли Каспарову, которому достался толковый напарник. Гарри Кимович потом сказал: «Да, Сергей, не повезло тебе с партнером…» Посмеялись.

— Что еще успели обсудить?

— Говорили исключительно о шахматах. Других тем касаться не хочу. А вот встретиться с Каспаровым за доской уже без всяких любителей будет очень интересно. Жаль, в Сент-Луисе не пересечется с ним Карлсен. Он там играет «классику», а на турнир по быстрым шахматам и блицу не заявлен.

— Они хоть раз пересекались?

— Играли как-то в быстрые шахматы. Давным-давно, Карлсену было лет четырнадцать. Первая партия едва не закончилась сенсацией, Каспаров с трудом добился ничьей. Во второй победил.

— Он же консультировал Карлсена перед вашим матчем в Нью-Йорке?

— Это непроверенная информация. Магнус говорил, что рассматривает возможность привлечения Каспарова в свою команду, но что произошло дальше — неизвестно. Карлсен так и не сказал, кто входил в его штаб.

— Могли бы у самого Гарри Кимовича поинтересоваться. В Париже.

— В лоб о таких вещах не спрашивают. Тем более когда с человеком близко не знаком. Захочет — сам расскажет. Но вообще-то в шахматном мире все скрывают, с кем работают.

— Лет пять назад вы обмолвились в интервью: «Сотрудничество Карлсена и Каспарова длилось около полугода. Это пять — семь “живых” сборов. А может, и не очень “живых”. Не исключаю, консультировал его Каспаров по скайпу…».

— Был период, когда он действительно Карлсену помогал. Магнус взял, что ему требовалось, после чего отказался от услуг Каспарова.

— Есть версия — почему?

— Не сошлись характерами. Каспаров по натуре лидер, привык навязывать свою волю. Карлсен же не из тех, кто будет слушаться беспрекословно. У него на все собственная точка зрения.

— Вам бы хотелось поработать с Каспаровым?

— Когда-то мечтал об этом. А сейчас… Если получится — замечательно. Нет — переживу.

— С Карлсеном вы считались приятелями. Могли после турнира пропустить по кружке пива, в боулинг сыграть. А теперь?

— Мы не ссорились, но прежней близости нет. В последнее время на турнирах разговоры сводятся к анализу только что сыгранных партий. Да и то не всегда. Матч в Нью-Йорке был тяжелый, плюс внезапный побег Магнуса с пресс-конференции… Такие вещи дружбе не способствуют. К тому же Карлсен знает, что моя цель — рано или поздно победить его и вернуть корону в Россию.

— Турнир претендентов пройдет в марте 2018-го. Где?

— Варианта два — Лондон либо Сингапур. Все зависит от спонсора.

— Какие у вас предпочтения?

— Уж лучше Сингапур — там еще не бывал. Говорят, фантастическое место. А в Лондон приезжаю часто, дядя в тех краях живет. Английский климат мне не по душе.

«СПАРТАК»

— Давайте о футболе. Вы грозились прыгнуть в бассейн в одежде, если «Спартак» в 2017-м станет чемпионом. Сдержали слово?

— Недавно была возможность — друзья-спартаковцы зазывали в Сандуны. Чтобы там в воду скинуть. Но я уже на большой бассейн настроился. Зангалис обещал все на видео записать и выложить в YouTube. Так что в ближайшее время прыгну обязательно.

— В прошлом сезоне часто выбирались на футбол?

— Раза три-четыре. Все эти матчи «Спартак» выиграл! В том числе у «Терека». До сих пор вспоминаю, как после финального свистка на поле хлынула толпа болельщиков. Мощное впечатление. Никогда такого не видел.

— Хотелось присоединиться?

— Честно? Очень! Но не рискнул.

— Есть у вас любимец в нынешнем составе?

— Глушаков. Когда во встрече с «Рубином» делал символический удар по мячу, пас отдал именно Денису. И он забил победный гол! Играет Глушаков великолепно. Трудяга, настоящий капитан.

— Общались?

— Пока нет. Вот с его женой познакомился.

— Где же?

— На том же «Тереке». Кто-то пригласил ее в ложу, где я сидел с друзьями. Подошла: «Здравствуйте, я — Дарья Глушакова». Потом в Инстаграме что-то мне написала. Очень приятная девушка.

— Не уточняли у Дарьи — мужу шахматы интересны?

— Не стал. Я бы с удовольствием дал футболистам «Спартака» сеанс одновременной игры. Такой опыт был в 2012 году в Сокольниках. Но теперь хотел бы сразиться не только с ветеранами.

— Кто тогда вам противостоял?

— Сергей Родионов, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, Андрей Пятницкий… Из действующих отрядили лишь Сережу Паршивлюка, который залечивал травму. Еще были юные воспитанники спартаковской академии. А Валерий Карпин, занимавший должность генерального директора, играть отказался: «Лучше за спиной у ребят постою».

— Вы матч с «Рубином» упомянули. Кажется, на следующий день отправились на хоккей?

— Точно. Перед встречей «Спартак» — «Ак Барс» делал символическое вбрасывание. Между прочим, я и хоккейному клубу приношу удачу. Приходил на два матча — оба команда выиграла!

— Когда состоялся второй визит?

— Декабрь, встреча с ярославским «Локомотивом». В перерыве устроили сеанс одновременной игры. Среди соперников, помимо болельщиков, оказался и легендарный Вячеслав Старшинов.

— Что вам милее — футбол или хоккей?

— Футбол. Там больше импровизации. Хоккей — вид спорта тактический, сплошные схемы. Да и за шайбой порой уследить не успеваешь.

— Вы на коньках катаетесь?

— Нет. Но все впереди. Из недавнего интервью Путина узнал, что на лед он впервые вышел в шестьдесят лет. У меня в запасе еще много времени.

— Какие ожидания от Лиги чемпионов?

— Вот было бы здорово, если бы «Спартак» попал в одну группу с «Барселоной»!

— Хотите живьем увидеть Месси?

— Конечно. Симпатизировать этой команде начал в пику Карлсену, который болеет за «Реал». Его даже приглашали на «Сантьяго Бернабеу» сделать символический удар по мячу.

— Собираетесь в Европу на выездные матчи «Спартака»?

— Едва ли. Домашние бы посетить… С Нового года у меня дни расписаны по минутам — то сборы, то турниры. Когда же выпадает свободное время, спешу к семье. Сыну полтора годика, а в конце июля должен второй ребенок родиться.

— На Кубок конфедераций ходили?

— Нет. Был на турнирах — в Ставангере и Париже. Ни одного матча сборной России не видел. Знаю, что из группы наши не вышли. Надеюсь, в 2018-м на чемпионате мира результат будет другим. Главное — не опускать рук. И сделать выводы.