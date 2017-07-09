Сергей Карякин: Карлсен — за «Реал». А я — за «Барселону»
Минувший четверг у гроссмейстера выдался насыщенным. Сначала посетил подмосковную резиденцию Президента России Владимира Путина, а потом побывал в редакции «СЭ»: рассказал об отношениях с Магнусом Карлсеном, предстоящей встрече с Гарри Каспаровым и чемпионстве «Спартака».
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КОМПЛИМЕНТ
— Полгода назад вы провели матч за мировую корону с норвежцем Карлсеном. Как с тех пор изменилась ваша жизнь?
— Колоссально! Уезжал в
— Здорово.
— Вот и на встрече с Президентом России прозвучала фраза: «Спасибо за вклад в популяризацию шахмат в стране». Лучший комплимент. Конечно, за этим стоит громадная работа — не только моя, но и Кирилла Зангалиса.
— Вашего друга и менеджера.
— Совершенно верно. Приятно, что наши скромные усилия нашли отклик на самом высоком уровне. Лет десять назад все было иначе. Например, Владимир Крамник с 2000 по 2008 год провел четыре матча на первенство мира, причем три выиграл! Увы, никакого ажиотажа это не вызвало.
— Публичность тяготит? Нет опасений, что начнете распыляться?
— Поначалу было сложновато. Прилетел из
— Чудеса.
— Но «классика» — совсем другое дело. Здесь все зависит от концентрации и подготовки. Нужно заниматься каждый день. Сейчас работа ведется серьезная, у меня большой тренерский штаб. Даже к Путину в
КАСПАРОВ
— Там выступит Каспаров.
— Я не считаю его фаворитом.
— Почему?
— Разумеется, как человек невероятно амбициозный, он основательно подготовится. Но сомневаюсь, что сможет бороться за первое место. Каспаров с 2005 года не участвовал в турнирах. Это очень много.
— Давно знакомы?
— С 2002-го. Мне было двенадцать лет. Пригласили в Кремлевский дворец, где проходил матч между сборными России и остального мира. Подвели к Каспарову: «Гарри, это Сережа Карякин. Самый юный гроссмейстер в истории». Тот улыбнулся: «В курсе». Сфотографировались, я отошел. Вот и все общение.
— Кстати, звание гроссмейстера вы получили в 12 лет и 7 месяцев, попали в Книгу Гиннесса. Рекорд до сих пор не побит?
— Пока держится. Карлсен выполнил норматив на семь месяцев позже… Ну, а вторая встреча с Каспаровым случилась недавно, в Париже. Перед стартом этапа Grand Chess Tour организаторы провели шуточный матч.
— Это как?
— К каждому гроссмейстеру прикрепили любителя из числа спонсоров и
— На уровне Остапа Бендера?
—
— Что еще успели обсудить?
— Говорили исключительно о шахматах. Других тем касаться не хочу. А вот встретиться с Каспаровым за доской уже без всяких любителей будет очень интересно. Жаль, в
— Они хоть раз пересекались?
— Играли
— Он же консультировал Карлсена перед вашим матчем в
— Это непроверенная информация. Магнус говорил, что рассматривает возможность привлечения Каспарова в свою команду, но что произошло дальше — неизвестно. Карлсен так и не сказал, кто входил в его штаб.
— Могли бы у самого Гарри Кимовича поинтересоваться. В Париже.
— В лоб о таких вещах не спрашивают. Тем более когда с человеком близко не знаком. Захочет — сам расскажет. Но
— Лет пять назад вы обмолвились в интервью: «Сотрудничество Карлсена и Каспарова длилось около полугода. Это пять — семь “живых” сборов. А может, и не очень “живых”. Не исключаю, консультировал его Каспаров по скайпу…».
— Был период, когда он действительно Карлсену помогал. Магнус взял, что ему требовалось, после чего отказался от услуг Каспарова.
— Есть версия — почему?
— Не сошлись характерами. Каспаров по натуре лидер, привык навязывать свою волю. Карлсен же не из тех, кто будет слушаться беспрекословно. У него на все собственная точка зрения.
— Вам бы хотелось поработать с Каспаровым?
—
— С Карлсеном вы считались приятелями. Могли после турнира пропустить по кружке пива, в боулинг сыграть. А теперь?
— Мы не ссорились, но прежней близости нет. В последнее время на турнирах разговоры сводятся к анализу только что сыгранных партий. Да и то не всегда. Матч в
— Турнир претендентов пройдет в марте 2018-го. Где?
— Варианта два — Лондон либо Сингапур. Все зависит от спонсора.
— Какие у вас предпочтения?
— Уж лучше Сингапур — там еще не бывал. Говорят, фантастическое место. А в Лондон приезжаю часто, дядя в тех краях живет. Английский климат мне не по душе.
«СПАРТАК»
— Давайте о футболе. Вы грозились прыгнуть в бассейн в одежде, если «Спартак» в 2017-м станет чемпионом. Сдержали слово?
— Недавно была возможность —
— В прошлом сезоне часто выбирались на футбол?
— Раза
— Хотелось присоединиться?
— Честно? Очень! Но не рискнул.
— Есть у вас любимец в нынешнем составе?
— Глушаков. Когда во встрече с «Рубином» делал символический удар по мячу, пас отдал именно Денису. И он забил победный гол! Играет Глушаков великолепно. Трудяга, настоящий капитан.
— Общались?
— Пока нет. Вот с его женой познакомился.
— Где же?
— На том же «Тереке».
— Не уточняли у Дарьи — мужу шахматы интересны?
— Не стал. Я бы с удовольствием дал футболистам «Спартака» сеанс одновременной игры. Такой опыт был в 2012 году в Сокольниках. Но теперь хотел бы сразиться не только с ветеранами.
— Кто тогда вам противостоял?
— Сергей Родионов, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, Андрей Пятницкий… Из действующих отрядили лишь Сережу Паршивлюка, который залечивал травму. Еще были юные воспитанники спартаковской академии. А Валерий Карпин, занимавший должность генерального директора, играть отказался: «Лучше за спиной у ребят постою».
— Вы матч с «Рубином» упомянули. Кажется, на следующий день отправились на хоккей?
— Точно. Перед встречей «Спартак» — «Ак Барс» делал символическое вбрасывание. Между прочим, я и хоккейному клубу приношу удачу. Приходил на два матча — оба команда выиграла!
— Когда состоялся второй визит?
— Декабрь, встреча с ярославским «Локомотивом». В перерыве устроили сеанс одновременной игры. Среди соперников, помимо болельщиков, оказался и легендарный Вячеслав Старшинов.
— Что вам милее — футбол или хоккей?
— Футбол. Там больше импровизации. Хоккей — вид спорта тактический, сплошные схемы. Да и за шайбой порой уследить не успеваешь.
— Вы на коньках катаетесь?
— Нет. Но все впереди. Из недавнего интервью Путина узнал, что на лед он впервые вышел в шестьдесят лет. У меня в запасе еще много времени.
— Какие ожидания от Лиги чемпионов?
— Вот было бы здорово, если бы «Спартак» попал в одну группу с «Барселоной»!
— Хотите живьем увидеть Месси?
— Конечно. Симпатизировать этой команде начал в пику Карлсену, который болеет за «Реал». Его даже приглашали на «Сантьяго Бернабеу» сделать символический удар по мячу.
— Собираетесь в Европу на выездные матчи «Спартака»?
— Едва ли. Домашние бы посетить… С Нового года у меня дни расписаны по минутам — то сборы, то турниры. Когда же выпадает свободное время, спешу к семье. Сыну полтора годика, а в конце июля должен второй ребенок родиться.
— На Кубок конфедераций ходили?
— Нет. Был на турнирах — в Ставангере и Париже. Ни одного матча сборной России не видел. Знаю, что из группы наши не вышли. Надеюсь, в 2018-м на чемпионате мира результат будет другим. Главное — не опускать рук. И сделать выводы.
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