Грищук сыграл вничью с Адамсом в третьем туре этапа Гран-при по шахматам в Женеве

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Россиянин Петр Свидлер также завершил вничью встречу с израильтянином Борисом Гельфандом, Александр Рязанцев — с Салемом Салехом из ОАЭ, Эрнесто Инаркиев — с китаянкой Хоу Ифань, Дмитрий Яковенко обыграл венгра Рихарда Раппорта, Ян Непомнящий проиграл украинцу Павлу Эльянову.

Партии Левон Аронян (Армения) — Теймур Раджабов (Азербайджан), Пентала Харикришна (Индия) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Аниш Гири (Нидерланды) — Ли Чао (Китай) завершились вничью.

После третьего тура в таблице единолично лидирует Раджабов, набравший 2,5 очка. Далее идут Мамедьяров, Адамс, Харикришна, Аронян, Грищук (по 2 очка), Гельфанд, Эльянов, Непомнящий, Гири, Свидлер, Ли Чао (по 1), Яковенко, Раппорт, Инаркиев, Рязанцев, Хоу Ифань (по 0,5) и Салех, не набравший ни одного очка. Следующий тур пройдет в воскресенье.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Этап в Женеве завершится 15 июля.