Сергей Карякин сообщил, что выступит на КМ по шахматам и готовится к защите титула
МОСКВА, 8 июл —
Р-Спорт, Олег Богатов. Экс-претендент на мировую шахматную корону россиянин Сергей Карякин заявил агентству «Р-Спорт», что выступит в сентябрьском Кубке мира в Грузии и постарается защитить звание победителя соревнования.
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Россиянин стал обладателем Кубка мира в 2015 году, победив в драматичном финальном поединке своего соотечественника Петра Свидлера (Карякин проигрывал в матче по классическим шахматам со счетом 0−2, но в итоге уравнял положение дел (2−2), а на
«Я обязательно выступлю на Кубке мира, который пройдет в Грузии, — сказал в телефонном разговоре Карякин. — И очень хочу постараться в хорошем по качеству шахматистов соревновании защитить свой титул. До Кубка мира я выступлю на турнире по классическим шахматам, рапиду и блицу в
Третий этап Grand Chess Tour пройдет в
Россиянин в ноябре 2016 года в матче за звание чемпиона мира в
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