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8 июля 2017, 12:11 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Сергей Карякин сообщил, что выступит на КМ по шахматам и готовится к защите титула

МОСКВА, 8 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Экс-претендент на мировую шахматную корону россиянин Сергей Карякин заявил агентству «Р-Спорт», что выступит в сентябрьском Кубке мира в Грузии и постарается защитить звание победителя соревнования.

<em>МОСКВА 8 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Олег <span class=error>Богатов</span>. </em><nobr>Экс-претендент</nobr> на мировую шахматную корону россиянин Сергей <span class=error>Карякин</span> заявил агентству Р-Спорт что выступит в сентябрьском Кубке мира в Грузии и постарается защитить звание победителя соревнования. Увеличить
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Россиянин стал обладателем Кубка мира в 2015 году, победив в драматичном финальном поединке своего соотечественника Петра Свидлера (Карякин проигрывал в матче по классическим шахматам со счетом 0−2, но в итоге уравнял положение дел (2−2), а на тай-брейке в рапиде и блице выиграл — 4−2). Кубок мира 2017 года пройдет в период со 2 по 28 сентября в Тбилиси.

«Я обязательно выступлю на Кубке мира, который пройдет в Грузии, — сказал в телефонном разговоре Карякин. — И очень хочу постараться в хорошем по качеству шахматистов соревновании защитить свой титул. До Кубка мира я выступлю на турнире по классическим шахматам, рапиду и блицу в Сент-Луисе (США)».

Третий этап Grand Chess Tour пройдет в Сент-Луисе 2—12 августа. Карякин в настоящее время проводит тренировочный сбор в Московской области в рамках подготовки к турниру в США.

Россиянин в ноябре 2016 года в матче за звание чемпиона мира в Нью-Йорке уступил обладателю титула норвежцу Магнусу Карлсену — матч в классические шахматы завершился вничью (6−6), Карякин уступил на тай-брейке в быстрые шахматы (1−3).
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