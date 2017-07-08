Сергей Карякин сообщил, что выступит на КМ по шахматам и готовится к защите титула

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Россиянин стал обладателем Кубка мира в 2015 году, победив в драматичном финальном поединке своего соотечественника Петра Свидлера (Карякин проигрывал в матче по классическим шахматам со счетом 0−2, но в итоге уравнял положение дел (2−2), а на тай-брейке в рапиде и блице выиграл — 4−2). Кубок мира 2017 года пройдет в период со 2 по 28 сентября в Тбилиси.

«Я обязательно выступлю на Кубке мира, который пройдет в Грузии, — сказал в телефонном разговоре Карякин. — И очень хочу постараться в хорошем по качеству шахматистов соревновании защитить свой титул. До Кубка мира я выступлю на турнире по классическим шахматам, рапиду и блицу в Сент-Луисе (США)».

Третий этап Grand Chess Tour пройдет в Сент-Луисе 2—12 августа . Карякин в настоящее время проводит тренировочный сбор в Московской области в рамках подготовки к турниру в США.