Грищук обыграл венгра Раппорта во втором туре этапа Гран-при по шахматам в Женеве
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Александр Грищук одержал победу над венгром Рихардом Раппортом в партии второго тура третьего этапа
Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), проходящего в Женеве.
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Другой российский шахматист Петр Свидлер завершил вничью встречу с китайцем Ли Чао, как и Александр Рязанцев — с китаянкой Хоу Ифань. Ян Непомнящий и израильтянин Борис Гельфанд также не смогли выявить сильнейшего. Эрнесто Инаркиев уступил азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову, а Дмитрий Яковенко — армянину Левону Ароняну.
В других матчах азербайджанец Теймур Раджабов был сильнее украинца Павла Эльянова, а голландец Аниш Гири обыграл Салема Салеха из ОАЭ. Англичанин Майкл Адамс и индиец Пентала Харикришна завершили партию вничью.
После второго тура в таблице единолично лидирует Раджабов, набравший два очка. Далее идут Мамедьяров, Адамс, Харикришна, Аронян, Грищук (по 1,5 очка), Гельфанд, Эльянов, Непомнящий, Гири, Свидлер, Ли Чао (по 1), Яковенко, Раппорт, Инаркиев, Рязанцев, Хоу Ифань (по 0,5) и Салех, не набравший ни одного очка. Следующий тур пройдет в субботу.
Этап в Женеве завершится 15 июля.
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