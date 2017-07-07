Шахматный зомби. Каспаров возвращается после 12-летнего перерыва
Гарри Каспаров объявил о своём возвращении в большие шахматы после 12-летнего перерыва. Но его время побеждать давно и безвозвратно ушло.
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Новость о том, что Гарри Каспаров может вернуться в мир больших шахмат и впервые после 12-летнего перерыва сыграть на официальном турнире с сильнейшими гроссмейстерами наших дней, не могла оставить равнодушной поклонников вида спорта. Одни встретили это известие с восторгом: для них вновь следить за игрой 13-го чемпиона мира по шахматам — большое удовольствие. Другие отнеслись к новости с изрядной долей скепсиса: Каспаров либо переоценивает свои силы, либо возвращается не ради больших побед в шахматах, а с
Политик, а не шахматист
Каспаров, впервые завоевавший титул в 1985 году и удерживавший его (по версии им же созданной Профессиональной шахматной ассоциации) до 2000 года, о завершении спортивной карьеры объявил 10 марта 2005 года после окончания представительного турнира в Линаресе. Гроссмейстер объяснил, что достиг в шахматах всего и потерял мотивацию играть дальше.
В последние 10 лет бывший чемпион значительно чаще проявлял себя на поприще публичной политики, чем за шахматной доской. Впрочем, и фигуры в руки Каспаров иногда брал, сосредоточившись главным образом на рапиде и блице. В конце апреля 2016 года он, например, принял участие в выставочном турнире в
Впрочем, сможет ли Каспаров сыграть на этапе
Апокалипсиса не будет!
Возвращение Каспарова в мир больших шахмат — либо странная авантюра, либо ловкая
В любом случае речь не идёт о том, что Каспаров вернётся в пул шахматистов, претендующих на шахматную корону. В своё время он, безусловно, был выдающимся мастером, но сражение за звание лучшего в мире подразумевает, что спортсмен должен без остатка отдать себя шахматам. Каспаров точно к этому уже не готов. Скорее всего, он сыграет в нескольких коммерческих турнирах, может быть, сумеет занять ряд высоких мест и получить призовые, но не более того. Одного ореола бывшей славы и громких слов для того, чтобы
Хотя история возвращения больших чемпионов в прошлом — аргумент, скорее, в пользу Каспарова. Роберт Фишер после 10-летнего затворничества сыграл
Эра новых чемпионов
Впрочем, современные шахматы сильно отличаются от того, что было во времена Фишера и уж тем более Ласкера. Ярким тому примером стал прошлогодний матч за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным, ставший самым «молодым» за всю историю. И если десятилетия назад умудрённый опытом мастер имел значительное преимущество перед юным шахматистом, то теперь ситуация изменилась кардинально. Шахматы стали делом молодых, сильных не только умом и духом, но и телом спортсменов.
Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на список лучших гроссмейстеров в рейтинге ФИДЕ. В топ-20 лишь четыре человека старше 40 лет. Но назвать Крамника, Свидлера, Ананда и Топалова представителями старой школы язык пока не поворачивается. Большинству же мировых лидеров — от 25 до 35 лет. А ровесников Каспарову нет даже в топ-50. 52-летний Найджел Шорт, инициировавший вместе с Каспаровым в 1993-м раскол ФИДЕ, на сегодняшний день в рейтинге лучших шахматистов планеты занимает лишь 57-е место.
И вернуть свои позиции у мастеров прошлого уже не выйдет. Дело не только в возрасте и занятости другими, далёкими от шахмат делами. Дело в том, что в этом виде спорта наступила эпоха новых чемпионов. Если тот же Каспаров в своё время возглавлял противостояние живых шахматистов против компьютеров, то современные гроссмейстеры с ними не соперничали — они многому у них учились. Сегодня побеждают те, кто с самого детства использовали глубокий компьютерный анализ для выявления своих ошибок. А адептам старой шахматной школы в современном цифровом мире места уже не найдётся.
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