Шахматный зомби. Каспаров возвращается после 12-летнего перерыва

Новость о том, что Гарри Каспаров может вернуться в мир больших шахмат и впервые после 12-летнего перерыва сыграть на официальном турнире с сильнейшими гроссмейстерами наших дней, не могла оставить равнодушной поклонников вида спорта. Одни встретили это известие с восторгом: для них вновь следить за игрой 13-го чемпиона мира по шахматам — большое удовольствие. Другие отнеслись к новости с изрядной долей скепсиса: Каспаров либо переоценивает свои силы, либо возвращается не ради больших побед в шахматах, а с какими-то другими целями.

Политик, а не шахматист

Каспаров, впервые завоевавший титул в 1985 году и удерживавший его (по версии им же созданной Профессиональной шахматной ассоциации) до 2000 года, о завершении спортивной карьеры объявил 10 марта 2005 года после окончания представительного турнира в Линаресе. Гроссмейстер объяснил, что достиг в шахматах всего и потерял мотивацию играть дальше.

В последние 10 лет бывший чемпион значительно чаще проявлял себя на поприще публичной политики, чем за шахматной доской. Впрочем, и фигуры в руки Каспаров иногда брал, сосредоточившись главным образом на рапиде и блице. В конце апреля 2016 года он, например, принял участие в выставочном турнире в Сент-Луисе с призовым фондом в $ 50 тыс. и занял там третье место. Год спустя организаторы того же турнира, ставшего этапом Гран-тура, вновь сделали Каспарову специальное приглашение. Призовой фонд, кстати, вырос в три раза — до $ 300 тыс. Солидно выглядит и состав участников: соперниками Каспарова будут Карякин, Карлсен и Ананд.

Впрочем, сможет ли Каспаров сыграть на этапе Гран-тура в Сент-Луисе пока не до конца понятно. Дело в том, что известный «раскольник» в борьбе за должность президента ФИДЕ перед голосованием дал взятку президенту шахматной федерации Сингапура Игнатиусу Леонгу, чтобы тот призвал азиатских делегатов голосовать именно за Каспарова. В связи с этим в октябре 2015 года ФИДЕ на два года отстранила обоих от любой деятельности, связанной с шахматами. Может ли Каспаров принимать участие в коммерческом турнире, итоги которого всё-таки идут в зачёт рейтинга ФИДЕ, будет решать комиссия по этике международной федерации. Есть вероятность, пусть и небольшая, что возвращение Каспарова ограничится одним лишь громким заявлением.

Апокалипсиса не будет!

Возвращение Каспарова в мир больших шахмат — либо странная авантюра, либо ловкая пиар-акция. Скандалы с участием оппозиционера как российской власти, так и руководства ФИДЕ довольно быстро забываются, и некогда один из самых популярных и узнаваемых людей планеты вынужден сам создавать информационные поводы, чтобы напомнить о себе.



В любом случае речь не идёт о том, что Каспаров вернётся в пул шахматистов, претендующих на шахматную корону. В своё время он, безусловно, был выдающимся мастером, но сражение за звание лучшего в мире подразумевает, что спортсмен должен без остатка отдать себя шахматам. Каспаров точно к этому уже не готов. Скорее всего, он сыграет в нескольких коммерческих турнирах, может быть, сумеет занять ряд высоких мест и получить призовые, но не более того. Одного ореола бывшей славы и громких слов для того, чтобы по-настоящему вернуться, недостаточно. Каспаров был героем шахматного мира, но его годы безвозвратно ушли. Он пытается восстать из небытия, словно зомби, но устроить апокалипсис ему явно не под силу.

Хотя история возвращения больших чемпионов в прошлом — аргумент, скорее, в пользу Каспарова. Роберт Фишер после 10-летнего затворничества сыграл матч-реванш с Борисом Спасским и выиграл его. Но стоит признать, что и советский экс-чемпион уже был не в лучшей форме. А выступление 66-летнего Ласкера после девятилетнего перерыва на Московском международном турнире газеты и вовсе окрестили «биологическим чудом», поскольку немецкий ветеран не проиграл ни одной партии из 19 и обыграл экс-чемпиона мира Капабланку.

Эра новых чемпионов

Впрочем, современные шахматы сильно отличаются от того, что было во времена Фишера и уж тем более Ласкера. Ярким тому примером стал прошлогодний матч за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным, ставший самым «молодым» за всю историю. И если десятилетия назад умудрённый опытом мастер имел значительное преимущество перед юным шахматистом, то теперь ситуация изменилась кардинально. Шахматы стали делом молодых, сильных не только умом и духом, но и телом спортсменов.

Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на список лучших гроссмейстеров в рейтинге ФИДЕ. В топ-20 лишь четыре человека старше 40 лет. Но назвать Крамника, Свидлера, Ананда и Топалова представителями старой школы язык пока не поворачивается. Большинству же мировых лидеров — от 25 до 35 лет. А ровесников Каспарову нет даже в топ-50. 52-летний Найджел Шорт, инициировавший вместе с Каспаровым в 1993-м раскол ФИДЕ, на сегодняшний день в рейтинге лучших шахматистов планеты занимает лишь 57-е место.



И вернуть свои позиции у мастеров прошлого уже не выйдет. Дело не только в возрасте и занятости другими, далёкими от шахмат делами. Дело в том, что в этом виде спорта наступила эпоха новых чемпионов. Если тот же Каспаров в своё время возглавлял противостояние живых шахматистов против компьютеров, то современные гроссмейстеры с ними не соперничали — они многому у них учились. Сегодня побеждают те, кто с самого детства использовали глубокий компьютерный анализ для выявления своих ошибок. А адептам старой шахматной школы в современном цифровом мире места уже не найдётся.