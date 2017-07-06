Карякин пригласил Путина в Дом шахматиста на Гоголевском

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг Владимир Путин разговаривал о шахматах. В гости к Президенту России пожаловал чемпион мира по блицу и рапиду, претендент на корону Сергей Карякин. В ходе встречи было затронуто много вопросов. Но пресса присутствовала лишь при первых минутах разговора. Приводим дословную стенограмму беседы.

— Сергей Александрович, Вы в 12 лет стали гроссмейстером, — обращается Путин к шахматисту.

— Да, самым молодым, — Карякин явно волнуется. — Пока еще этот рекорд остается за мной.

— Вы за это время больших успехов добились, с чем вас и поздравляю. В конце прошлого года вы стали чемпионом по блицу.

— Да, стал (Карякин из скромности забыл уточнить, что за свою карьеру выиграл множество супертурниров, в том числе первенство планеты по рапиду, Кубок мира и кандидатский форум, а также сыграл вничью классическую часть матча с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном).

— Поздравляю.

— Спасибо большое. И спасибо, что вы меня пригласили, я очень рад.

— Хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете по развитию шахмат, и поговорить о том, что можно сделать дополнительно для того, чтобы шахматы развивались, — отметил Владимир Владимирович. — Вы знаете, что мы и в детском центре «Сириус» в Сочи тоже открыли такое направление, как шахматы. Вы там бывали?

— Да, я там был. Мы там с вами даже мельком виделись, когда было открытие школы. И я тоже хотел бы это обсудить. У нас есть несколько тем по развитию шахмат в регионах. Но прежде всего я вас хотел бы пригласить от имени Российской шахматной федерации. Совсем недавно был открыт Шахматный клуб на Гоголевском бульваре, после реновации при поддержке Сергея Семеновича Собянина. Там находится абсолютно уникальный музей шахмат, и мы вас приглашаем его посетить. Там абсолютно уникальные экспонаты, и вам, я думаю, очень понравилось бы.

— Да, у нас шахматная школа очень хорошая. Кстати говоря, и в Питере, и в Москве. Поэтому я с удовольствием приеду, посмотрю. Договоримся, когда это лучше сделать.

— Да, конечно. Мы будем очень рады видеть вас в клубе и в музее.