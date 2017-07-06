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6 июля 2017, 23:10 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Свидлер и Яковенко сыграли вничью в первом туре этапа Гран-при по шахматам в Женеве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские гроссмейстеры Петр Свидлер и Дмитрий Яковенко сыграли вничью в партии первого тура третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), проходящего в Женеве.

Также вничью завершили партию другие российские шахматисты Александр <span class=error>Грищук</span> и <span class=error>Эрнесто</span> <span class=error>Инаркиев</span>. Увеличить
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Также вничью завершили партию другие российские шахматисты Александр Грищук и Эрнесто Инаркиев. Россиянин Ян Непомнящий также свел вничью встречу с венгром Рихардом Раппортом. Александр Рязанцев уступил индийцу Пенталу Харикришне.

В других матчах азербайджанец Теймур Раджабов был сильнее голландца Аниша Гири, а украинец Павел Эльянов обыграл китаянку Хоу Ифань. Англичанин Майкл Адамс одержал победу над Салемом Салехом из ОАЭ. Остальные партии первого тура завершились вничью: Ли Чао (Китай) — Левон Аронян (Армения), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Борис Гельфанд (Израиль).

После первого тура в таблице лидируют Эльянов, Харикришна, Адамс и Раджабов, набравшие по одному очку. Следующий тур пройдет в пятницу.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Этап в Женеве завершится 15 июля.
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