Каспаров: из политики в шахматы

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13-й чемпион мира Гарри Каспаров объявил о том, что примет участие в популярном шахматном турнире в Сент-Луисе. Российский гроссмейстер вернется в профессиональный спорт спустя 12 лет после завершения карьеры. В интервью «Газете.Ru» президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов прокомментировал решение Каспарова.

В среду, 6 июля, легендарный Гарри Каспаров объявил о том, что возвращается в большие шахматы. Россиянин получил wild card на участие в престижном шахматном турнире в Сент-Луисе в августе. 54-летний гроссмейстер, удерживавший звание чемпиона мира на протяжении восьми лет, завершил карьеру в 2005 году.

Конечно, Каспаров не совсем забросил клетчатую доску. Периодически он заявлялся на товарищеские турниры, а по-настоящему серьезную проверку выдержал в 2009 году, когда одержал победу над Анатолием Карповым в ностальгическом матче.

И все же большую часть времени Гарри занимался политикой и иными видами деятельности, пытался избраться на пост президента ФИДЕ, но вляпался в коррупционный скандал и был наказан двухгодичным отстранением от шахмат. Формально срок дисквалификации еще не закончился, и не очень понятно, как устроители турнира в Сент-Луисе рассчитывают заявить Каспарова. Это частное соревнование, однако оно входит в число официальных, а значит, на него должны распространятся санкции комиссии по этике ФИДЕ.

Чтобы разобраться в ситуации, «Газета.Ru» побеседовала с президентом Международной шахматной федерации Кирсаном Илюмжиновым, который рассказал о своем отношении к возвращению легендарного гроссмейстера.

— Расскажите, как вы отреагировали на возвращение Гарри Каспарова?

— Я предлагал ему это еще в 2002 году, когда он мне сказал, что уходит из шахмат, я его уговаривал остаться. Зачем уходить, все-таки 13-й чемпион мира… Но он принял решение. Потом, как вы помните, активно занялся политикой, участвовал в демонстрациях и так далее.

Сейчас как президент ФИДЕ я горячо поддерживаю его возвращение, потому что он известный спортсмен, а наша задача — популяризация шахмат.

Я поставил задачу до 2020 года увеличить количество играющих в шахматы до одного миллиарда, и естественно, если Каспаров будет играть, ездить по миру, это будет способствовать выполнению нашей цели. Поэтому я двумя руками за, рад его возвращению, буду приглашать его, это с одной стороны.

— А что с другой?

— А здесь вопрос уже не ко мне, а к комиссии по этике. Это независимая организация, не подчиняющаяся мне, ее состав на четыре года избирает генеральная ассамблея ФИДЕ, и они подотчетны только этой структуре. В сентябре 2015 года за факт коррупции Каспарова и президента шахматной федерации Сингапура Игнатиуса Леонга на два года отстранили от шахматной деятельности. Там была история, связанная с попыткой покупки голосов перед выборами на пост президента ФИДЕ, Каспаров был одним из претендентов и предложил 1,5$ млн за поддержку своей кандидатуры.

— Когда же истекает срок дисквалификации?

— В конце сентября. Он решил вернуться до окончания этого срока, турнир в Сент-Луисе состоится в августе. Я за, но, повторюсь, тут вопрос уже не ко мне. Комиссия по этике сейчас должна принять какое-то решение.

— Каспаров 12 лет не участвовал в официальных турнирах. Турнир в Сент-Луисе — серьезное событие. Какой вы дадите прогноз его выступлению после столь долгого отсутствия?

— Ну, спортсмены его возраста участвуют в турнирах. Владимир Крамник, например, который выиграл у Каспарова на чемпионате мира, активно играет, Вишванатан Ананд выступает, поэтому это вполне нормально. Хотя он мне тогда говорил, что уходит из спорта, потому что шахматы омолодились.

Но наш вид спорта — это не футбол и не бокс, это не то же самое, как если бы о возвращении сейчас объявил Виталий Кличко. Здесь же нужно головой думать, поэтому почему бы и нет?

— За 12 лет шахматы ушли далеко вперед. Способен ли Каспаров соответствовать актуальным тенденциям, или он будет играть так же, как играл раньше?

— Я не знаю, может быть, он все эти 12 лет занимался шахматами каждый день. Он участвовал в блиц-турнирах, поддерживал форму. Возможно, он играл через интернет, как Бобби Фишер, под другим именем, использовал псевдоним.

— В чем, по-вашему, причина такого неожиданного возвращения? Это пиар-ход или же он действительно соскучился по игре?

— Он же пытался чего-то добиться в другой сфере деятельности, наверно, он разочаровался в политике. А может быть, у него деньги кончились, на турнире ведь призовой фонд, финансовый вопрос тоже играет важную роль.

— Почему, на ваш взгляд, Каспаров решил участвовать в Сент-Луисе только в турнире по быстрым шахматам и блицу?

— В этих видах класс шахматиста нивелируется, думать надо очень быстро. Или у него нет времени участвовать в длинных турнирах. Наверно, он решил попробовать себя сначала в быстрых шахматах, а потом дальше смотреть, играть ли в классику или нет.

— То есть вы ждете его возвращения в классику?

— Я-то очень жду. Я как президент ФИДЕ жду всех. Я в свое время и Бобби Фишеру предлагал вернуться. Можно вспомнить, что Виктор Львович Корчной, памяти которого мы месяц назад проводили турнир в Женеве, он был капитаном сборной Швейцарии и участвовал во всемирных Шахматных олимпиадах чуть ли не до восьмидесяти лет.

— Сам Каспаров говорит, что хочет всего лишь разово произвести небольшой фурор. Но вы считаете, что он планирует вернуться в профессиональные шахматы по большому счету?

— Ну да, мы же платим очень хорошие призовые.

— Не удержаться от вопроса: Каспаров — Карякин, которые встретятся на турнире в Сент-Луисе, кто кого?

— Не знаю, не знаю. Шахматы действительно ушли далеко вперед по развитию. Карякин очень сильный. Так что трудно сказать.