Каспаров: из политики в шахматы
13-й чемпион мира Гарри Каспаров объявил о том, что примет участие в популярном шахматном турнире в
Сент-Луисе. Российский гроссмейстер вернется в профессиональный спорт спустя 12 лет после завершения карьеры. В интервью «Газете.Ru» президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов прокомментировал решение Каспарова.
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13-й чемпион мира Гарри Каспаров объявил о том, что примет участие в популярном шахматном турнире в
В среду, 6 июля, легендарный Гарри Каспаров объявил о том, что возвращается в большие шахматы. Россиянин получил wild card на участие в престижном шахматном турнире в
Конечно, Каспаров не совсем забросил клетчатую доску. Периодически он заявлялся на товарищеские турниры, а
И все же большую часть времени Гарри занимался политикой и иными видами деятельности, пытался избраться на пост президента ФИДЕ, но вляпался в коррупционный скандал и был наказан двухгодичным отстранением от шахмат. Формально срок дисквалификации еще не закончился, и не очень понятно, как устроители турнира в
Чтобы разобраться в ситуации, «Газета.Ru» побеседовала с президентом Международной шахматной федерации Кирсаном Илюмжиновым, который рассказал о своем отношении к возвращению легендарного гроссмейстера.
— Расскажите, как вы отреагировали на возвращение Гарри Каспарова?
— Я предлагал ему это еще в 2002 году, когда он мне сказал, что уходит из шахмат, я его уговаривал остаться. Зачем уходить,
Сейчас как президент ФИДЕ я горячо поддерживаю его возвращение, потому что он известный спортсмен, а наша задача — популяризация шахмат.
Я поставил задачу до 2020 года увеличить количество играющих в шахматы до одного миллиарда, и естественно, если Каспаров будет играть, ездить по миру, это будет способствовать выполнению нашей цели. Поэтому я двумя руками за, рад его возвращению, буду приглашать его, это с одной стороны.
— А что с другой?
— А здесь вопрос уже не ко мне, а к комиссии по этике. Это независимая организация, не подчиняющаяся мне, ее состав на четыре года избирает генеральная ассамблея ФИДЕ, и они подотчетны только этой структуре. В сентябре 2015 года за факт коррупции Каспарова и президента шахматной федерации Сингапура Игнатиуса Леонга на два года отстранили от шахматной деятельности. Там была история, связанная с попыткой покупки голосов перед выборами на пост президента ФИДЕ, Каспаров был одним из претендентов и предложил 1,5$ млн за поддержку своей кандидатуры.
— Когда же истекает срок дисквалификации?
— В конце сентября. Он решил вернуться до окончания этого срока, турнир в
— Каспаров 12 лет не участвовал в официальных турнирах. Турнир в
— Ну, спортсмены его возраста участвуют в турнирах. Владимир Крамник, например, который выиграл у Каспарова на чемпионате мира, активно играет, Вишванатан Ананд выступает, поэтому это вполне нормально. Хотя он мне тогда говорил, что уходит из спорта, потому что шахматы омолодились.
Но наш вид спорта — это не футбол и не бокс, это не то же самое, как если бы о возвращении сейчас объявил Виталий Кличко. Здесь же нужно головой думать, поэтому почему бы и нет?
— За 12 лет шахматы ушли далеко вперед. Способен ли Каспаров соответствовать актуальным тенденциям, или он будет играть так же, как играл раньше?
— Я не знаю, может быть, он все эти 12 лет занимался шахматами каждый день. Он участвовал в
— В чем,
— Он же пытался
— Почему, на ваш взгляд, Каспаров решил участвовать в
— В этих видах класс шахматиста нивелируется, думать надо очень быстро. Или у него нет времени участвовать в длинных турнирах. Наверно, он решил попробовать себя сначала в быстрых шахматах, а потом дальше смотреть, играть ли в классику или нет.
— То есть вы ждете его возвращения в классику?
—
— Сам Каспаров говорит, что хочет всего лишь разово произвести небольшой фурор. Но вы считаете, что он планирует вернуться в профессиональные шахматы по большому счету?
— Ну да, мы же платим очень хорошие призовые.
— Не удержаться от вопроса: Каспаров — Карякин, которые встретятся на турнире в
— Не знаю, не знаю. Шахматы действительно ушли далеко вперед по развитию. Карякин очень сильный. Так что трудно сказать.
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