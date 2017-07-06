Карпов: Возвращение Каспарова в шахматы нельзя назвать сенсацией
МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Гарри Каспаров уже выступал на турнире в
Сент-Луисе (США) в апреле 2016 года, никакой сенсации в его возвращении нет. Об этом ТАСС заявил 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В среду 54-летний Каспаров объявил о возобновлении карьеры ради выступления в этапе серии
«Я не понимаю, что за великая сенсация, он же уже играл год назад в
В апреле 2016 года 13-й чемпион мира Каспаров сыграл в товарищеском турнире по блицу, который проходил в Сент- Луисе, с американскими гроссмейстерами Фабиано Каруаной, Хикаро Накамурой и Уэсли Со.
«Вообще, это отлучение от шахмат — чисто история FIDE, — добавил Карпов. — Как можно чемпиона мира от шахмат отлучить? Повторю, новость тут лишь в том, что он согласился сыграть на турнире, и все. Непонятно, кто раздул эту сенсацию».
Каспаров с 1985 по 1993 год удерживал звание чемпиона мира. Также он восемь раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе сборных СССР и России. Завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter