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6 июля 2017, 8:29 | Прочие: Шахматы, шашки | Lenta.Ru

54-летний Каспаров вернется в шахматы

Российский гроссмейстер Гарри Каспаров возобновит карьеру шахматиста и примет участие в этапе турнира Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Российский гроссмейстер Гарри Каспаров возобновит карьеру шахматиста и примет участие в этапе турнира Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе. По словам россиянина он испытывает трепет перед официальным возвращением в игру и не ожидал от себя возобновления карьеры спустя 10 лет после ее завершения. Увеличить
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«Испытываю трепет перед официальным возвращением в игру, и, конечно, я не ожидал, что это состоится спустя десять лет после завершения карьеры. Возвращение к доске в Сент-Луисе — поистине честь, я бы не хотел, чтобы этот момент произошел в другом месте», — сказал 54-летний шахматист.

Турнир в Сент-Луисе пройдет со 2 по 12 августа. Его призовой фонд составляет 300 тысяч долларов. Каспаров примет участие в турнире по рапиду и блицу, который пройдет после основных соревнований с 14 по 19 августа. Ему будут противостоять девять шахматистов, в числе которых соотечественники Сергей Карякин и Ян Непомнящий.

Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам. Он удерживал титул сильнейшего шахматиста планеты с 1985 по 1993 год. В 2005 году он объявил о завершении карьеры.
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