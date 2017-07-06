54-летний Каспаров вернется в шахматы
Российский гроссмейстер Гарри Каспаров возобновит карьеру шахматиста и примет участие в этапе турнира Grand Chess Tour в американском
Сент-Луисе. Об этом сообщается на сайте соревнований.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Испытываю трепет перед официальным возвращением в игру, и, конечно, я не ожидал, что это состоится спустя десять лет после завершения карьеры. Возвращение к доске в
Турнир в
Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам. Он удерживал титул сильнейшего шахматиста планеты с 1985 по 1993 год. В 2005 году он объявил о завершении карьеры.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter