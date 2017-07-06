Грищук, Свидлер и Непомнящий сыграют на шахматном турнире серии Гран-при в Женеве
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Третий этап серии
Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE) стартует в четверг в швейцарской Женеве. В списке из 18 участников — шесть российских гроссмейстера во главе с Александром Грищуком и Петром Свидлером.
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По итогам четырех этапов
На турнире в Женеве будут сыграны девять туров по швейцарской системе
В нынешнем году FIDE изменила формат серии
Мамедьяров лидирует в общем зачете
В Шардже лидерство разделили Грищук,
По итогам серии определятся два участника турнира претендентов, которые присоединятся к финалистам розыгрыша Кубка мира, запланированного в сентябре в Тбилиси. Еще два участника претендентского турнира определятся по рейтингу FIDE, одну фамилию назовут его организаторы. Первым участником турнира претендентов стал российский гроссмейстер Сергей Карякин — финалист прошлогоднего матча за мировую корону с Карлсеном.
За победу в серии
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