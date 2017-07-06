Грищук, Свидлер и Непомнящий сыграют на шахматном турнире серии Гран-при в Женеве

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По итогам четырех этапов Гран-при два лучших участника получат путевки в турнир претендентов, который определит будущего соперника чемпиона мира Магнуса Карлсена из Норвегии. Рейтинг-фаворитом турнира в Женеве является Левон Аронян из Армении (2809 пункта), 2800 пунктов имеет азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. В швейцарском этапе также примут участие Аниш Гири из Нидерландов, россияне Александр Грищук, Петр Свидлер, Ян Непомнящий, Эрнесто Инаркиев, Дмитрий Яковенко и Александр Рязанцев, украинец Павел Эльянов, Пентала Харикришна из Индии, англичанин Майкл Адамс, Ли Чао и Хоу Ифань из Китая, Борис Гельфанд из Израиля, азербайджанец Теймур Раджабов, Рихард Раппорт из Венгрии и Салем Салех из ОАЭ.

На турнире в Женеве будут сыграны девять туров по швейцарской системе 6—15 июля , 11 июля — выходной день.

В нынешнем году FIDE изменила формат серии Гран-при, где в каждом этапе теперь участвуют не 12, а 18 шахматистов. В феврале состоялся этап в Шардже (ОАЭ), в мае — в Москве, 16—25 ноября серия завершится в испанской Пальме. Победитель каждого этапа получит по 170 зачетных очков и 20 тысяч евро призовых. Призовой фонд каждого этапа составляет 130 тыс. евро, всей серии — 520 тысяч.

Мамедьяров лидирует в общем зачете

В Шардже лидерство разделили Грищук, Вашье-Лаграв и Мамедьяров, тогда как в Москве не оказалось равных китайцу Дину Лижэню. В общем зачете лидирует Мамедьяров, который набрал 280 очков за два турнира, и победа в Женеве гарантирует ему путевку в турнир претендентов. 210 очков набрал Дин Лижэнь, по 211,4 — Грищук и француз Максим Вашье- Лаграв. В случае успешного выступления в Женеве сохранят неплохие шансы на попадание в число двух лучших по итогам Гран-при Свидлер и Яковенко, которые провели лишь по одному этапу.

По итогам серии определятся два участника турнира претендентов, которые присоединятся к финалистам розыгрыша Кубка мира, запланированного в сентябре в Тбилиси. Еще два участника претендентского турнира определятся по рейтингу FIDE, одну фамилию назовут его организаторы. Первым участником турнира претендентов стал российский гроссмейстер Сергей Карякин — финалист прошлогоднего матча за мировую корону с Карлсеном.

За победу в серии Гран-при борются 24 шахматиста. Помимо участников женевского турнира, это Дин Лижэнь, Вашье- Лаграв, испанец Франсиско Вальехо, Хикару Накамура из США, россиянин Евгений Томашевский и Йон Людвиг Хаммер из Норвегии. Пропускают серию такие топ-гроссмейстеры, как Фабиано Каруана и Уэсли Со из США, индиец Вишванатан Ананд, россиянин Владимир Крамник, а также Карлсен с Карякиным.