Каспаров возобновит карьеру и сыграет на этапе Гран-тура по шахматам в Сент-Луисе

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54-летний гроссмейстер сыграет на турнире по быстрым шахматам и блицу. Он получил wild card (специальное приглашение) от организаторов соревнований. В число его соперников войдут российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Ян Непомнящий, армянин Левон Аронян, индиец Вишванатан Ананд, американцы Фабиано Каруана и Хикаро Накамура. Также в турнире примут участие чех Давид Навара, кубинец Леньер Домингес и вьетнамец Ле Куанг Льем, который также получили wild card.

«Волнительно официально возвращаться в спорт. Конечно, я не ожидал, что это произойдет спустя 12 лет после завершения карьеры. Вернуться к доске в Сент-Луисе — это честь. Я бы не хотел, чтобы это произошло в другом месте», — заявил Каспаров.

13-й чемпион мира завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах. В апреле 2016 года он сыграл в товарищеском турнире по блицу, который проходил в Сент-Луисе, с американскими гроссмейстерами Накамурой, Каруаной и Уэсли Со.

Гарри Каспаров с 1985 по 1993 год удерживал звание чемпиона мира. Также он восемь раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад.