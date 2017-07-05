Каспаров возобновит карьеру и сыграет на этапе Гран-тура по шахматам в Сент-Луисе
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский шахматист Гарри Каспаров возобновит профессиональную карьеру для участия в этапе серии
Гран-тура, который пройдет в американском Сент-Луисе. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
54-летний гроссмейстер сыграет на турнире по быстрым шахматам и блицу. Он получил wild card (специальное приглашение) от организаторов соревнований. В число его соперников войдут российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Ян Непомнящий, армянин Левон Аронян, индиец Вишванатан Ананд, американцы Фабиано Каруана и Хикаро Накамура. Также в турнире примут участие чех Давид Навара, кубинец Леньер Домингес и вьетнамец Ле Куанг Льем, который также получили wild card.
«Волнительно официально возвращаться в спорт. Конечно, я не ожидал, что это произойдет спустя 12 лет после завершения карьеры. Вернуться к доске в
13-й чемпион мира завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах. В апреле 2016 года он сыграл в товарищеском турнире по блицу, который проходил в
Гарри Каспаров с 1985 по 1993 год удерживал звание чемпиона мира. Также он восемь раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter