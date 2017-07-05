Жансая Абдумалик первой в истории казахстанских шахмат выполнила норму мужского международного гроссмейстера

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Такое достижение стало первым в истории казахстанских шахмат.

Абдумалик принимала участие в крупном международном турнире World Open 2017, который проходил в Филадельфии, США. Количество участников составило 216 шахматистов, из них 33 являются мужскими гроссмейстерами и 26 мужскими международными мастерами.

«Жансая набрала семь очков из девяти: в шести партиях она одержала победу, в двух добыла ничью и одну проиграла. Единственное поражение ей нанес китайский гроссмейстер с рейтингом 2595.

Последнюю партию она играла на первом столе с лидером, который имеет рейтингом 2658. В случае победы, она могла выиграть и сам турнир. Но результатом заключительной партии стала ничья.

Это не может не радовать. Впервые в истории казахстанских шахмат 17-летняя девочка выполнила норму мужского международного гроссмейстера! Это уникальное достижение! А играть в таком турнире последнюю партию на первой доске сродни участию в финале «Ролан Гарроса».

В финальном туре она играла с 17-летним талантливым американцем Джеффри Ксенгом. Пресса сразу же обратила на это внимание, так как в рамках такого мощного турнира в решающем последнем туре на первой доске встретились самые юные шахматисты. Все активно интересовались данным противостоянием. Сенсация также в том, что все фавориты и именитые шахматисты остались внизу турнирной таблицы.

Жансая буквально час назад выходила на общение в Скайпе, делилась эмоциями от достижения. Говорит: «Папа, как я сыграла? Я сильно не рисковала на турнире, играла надежно и при удобном случае атаковала. Очень хотела выполнить норму мужского гроссмейстера. Могла бы в некоторых партиях “подкрутить”, но не стала».

Плюс ко всему ей удалось в международном рейтинге добавить 30 пунктов, — прокомментировал отец Жансаи Абдумалик Данияр Аширов.

Добавим, что в США юная шахматистка провела два месяца и приняла участие в четырех турнирах.