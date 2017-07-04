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4 июля 2017, 15:56 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Слушатели «Спорт FM» назвали Костенюк лучшей спортсменкой РФ по итогам недели

Каждый понедельник в рамках программы Top Sport ведущие радиостанции «Спорт FM» выбирают лучшего спортсмена прошедшей недели.

Каждый понедельник в рамках программы Top Sport ведущие радиостанции Спорт FM выбирают лучшего спортсмена прошедшей недели. Увеличить
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По итогам прошлой недели на основе опроса в социальной сети «ВКонтакте» первое место заняла шахматистка Александра Костенюк, которая в составе женской сборной России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира (50,6% голосов слушателей).

Вторым стал Максим Храмцов, принесший России первую в историю золотую медаль чемпионата мира в мужском тхэквондо (17%). Третьей в голосовании стала Юлия Каплина, завоевавшая золото чемпионата Европы в скалолазании на скорость (11,8%).

10,6% голосов набрал дзюдоист Якуб Шамилов, ставший победителем Гран-при в Китае в весовой категории до 66 кг. На пятом месте — российский прыгун в длину Александр Меньков, выигравший мемориал Знаменских с лучшим результатом сезона в Европе (10,1%).
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