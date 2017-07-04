Слушатели «Спорт FM» назвали Костенюк лучшей спортсменкой РФ по итогам недели

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По итогам прошлой недели на основе опроса в социальной сети «ВКонтакте» первое место заняла шахматистка Александра Костенюк, которая в составе женской сборной России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира (50,6% голосов слушателей).

Вторым стал Максим Храмцов, принесший России первую в историю золотую медаль чемпионата мира в мужском тхэквондо (17%). Третьей в голосовании стала Юлия Каплина, завоевавшая золото чемпионата Европы в скалолазании на скорость (11,8%).