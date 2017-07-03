Садуакасова сыграла против 15 шахматистов в Актау

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Известная казахстанская шахматистка Динара Садуакасова приехала в Актау несколько дней назад с целью присоединиться к миссии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Актау, в рамках которого руководство ЮНИСЕФ проведет ряд встреч для дальнейшего укрепления сотрудничества по продвижению прав детей.

Молодая шахматистка провела встречу в молодежном центре «Арман», где пообщалась с детьми и подростками. Она попыталась воодушевить всех пришедших, ведь несмотря на свой достаточно юный возраст, она сама добилась уже очень многого. В планах девушки также посетить детскую деревню семейного типа и детский интернат для детей с девиантным поведением.

В субботу в ТРК «Актау» состоялся шахматный турнир, где гроссмейстер одновременно сразилась с 15-ю шахматистами.

— Шахматная школа «Дебют» пригласила Динару для того, чтобы наши шахматисты могли познакомиться с ней, чтобы у них была возможность полюбить шахматы, — говорит Анвар Шайхымов, тренер шахматной школы «Дебют».

Играла девушка не только против детей, но и против взрослых шахматистов.

— Динара дает сеанс белым цветом. Этот турнир организован больше для того, чтобы люди ощутили момент игры с гроссмейстером. Хотя у некоторых, пожалуй, есть намерение выиграть. Динаре приходится одновременно держать в голове все 15 позиций, то есть не просто это запомнить, но и находить сильнейшие ходы, чтобы выиграть. Главное, в какой-то момент она может сдвинуть какую-то фигуру или пешку просто из-за невнимательности. Второй минус для нее — это то, что она постоянно ходит и играет стоя, в то время как все соперники удобно сидят. Но, несмотря на это, обычно сеансер выигрывает с большим преимуществом.

Из 15 партий Динара выиграла 13 и две были сыграны вничью.