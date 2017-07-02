Чемпион мира Карлсен выиграл этап Гран-тура по шахматам в Бельгии
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу на втором этапе серии
Гран-тур, который завершился в Бельгии.
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В заключительный соревновательный день все десять шахматистов сыграли друг с другом в блиц. Карлсен обыграл россиянина Владимира Крамника, француза Максима Вашье- Лаграва, украинца Василия Иванчука, россиянина Яна Непомнящего, грузина Баадура Джобаву и сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом, армянином Левоном Ароняном, голландцем Анишем Гири и американцем Уэсли Со.
Крамник одержал победу над
Первое место на турнире занял Карлсен, набравший 25,5 очка. Далее расположились Со (22,5),
Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн.
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