Карлсен и Со лидируют на этапе Гран-тура в Бельгии, Крамник — пятый
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и американский гроссмейстер Уэсли Со делят лидерство перед заключительным днем второго этапа серии
Гран-тур, который проходит в Бельгии.
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В третий соревновательный день турнира все десять шахматистов сыграли друг с другом в блиц. Карлсен обыграл индийца Вишванатана Ананда, француза Максима
Крамник был сильнее Гири, Джобаву,
Первое место перед последним днем турнира делят Карлсен и Со, набравшие по 18,5 очков. Далее идут
Общий призовой фонд тура составляет 1,2 млн евро.
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