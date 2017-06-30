Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном в третий день этапа Гран-тура в Бельгии
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и с американцем Уэсли Со, проиграв французу Максиму
Вашье-Лаграву в быстрых шахматах в третий соревновательный день второго этапа серии Гран-тур, который проходит в Бельгии.
В седьмом круге другой российский гроссмейстер Владимир Крамник обыграл грузина Баадура Джобаву,
Однокруговой турнир по быстрым шахматам завершился,
Первое место после завершения турнира по быстрым шахматам занимает Со, набравший 14 очков. Далее идут
Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн.
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