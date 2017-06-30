Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном в третий день этапа Гран-тура в Бельгии

В седьмом круге другой российский гроссмейстер Владимир Крамник обыграл грузина Баадура Джобаву, Вашье-Лаграв — индийца Вишванатана Ананда, голландец Аниш Гири сыграл вничью с Карлсеном, армянин Левон Аронян — с украинцем Василием Иванчуком. В восьмом круге Крамник обыграл Иванчука, Со — Ароняна, Карлсен и Ананд свели партию вничью, как и Джобава и Гири. В девятом круге Аронян переиграл Вашье-Лаграва, Ананд — Джобаву, Крамник и Гири завершили встречу вничью, как и Иванчук с американцем Со.

Однокруговой турнир по быстрым шахматам завершился, 1—2 июля пройдет блиц в два круга.

Первое место после завершения турнира по быстрым шахматам занимает Со, набравший 14 очков. Далее идут Вашье-Лаграв (12), Карлсен (11), Гири (10), Аронян, Крамник, Непомнящий (все — по 9), Ананд (8), Иванчук (7) и Джобава (1).

Гран-тур является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе — «классический» Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу, а в ноябре-декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.

Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн.