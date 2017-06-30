Хоу Ифань возглавляет женский рейтинг ФИДЕ, Костенюк — пятая
В первой тройке обновлённого женского рейтинга ФИДЕ изменений не произошло.
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На первом месте располагается китаянка Хоу Ифань (2666), на втором — её соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2572), на третьем — украинка Анна Музычук (2572).
Лучшая из россиянок Александра Костенюк (2552) поднялась с шестой на пятую позицию. Катерина Лагно опустилась на восьмую строчку (2535). Также в топ-20 входят Валентина Гунина (2505), Ольга Гиря (2502) и Александра Горячкина (2478).
Напомним, что российские шахматистки несколько дней назад впервые в истории выиграли командный чемпионат мира.
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