Крамник поднялся на второе место, Карякин опустился на 12-ю строчку в рейтинге ФИДЕ
Россиянин Сергей Карякин опустился на 12-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), информирует официальный сайт организации.
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Ранее гроссмейстер занимал 11-ю сточку. На данный момент на счету спортсмена 2773 очка.
Другой россиянин Владимир Крамник поднялся на вторую строчку, имея в своем активе 2812 баллов. Ранее он располагался на третьей позицию. Лидером рейтинга является норвежец Магнус Карлсен (2822). Замыкает тройку лидеров Уэсли Со (2810).
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