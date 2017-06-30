Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/30244189/
30 июня 2017, 17:01 | Прочие: Шахматы, шашки | Спорт-Экспресс

Крамник поднялся на второе место, Карякин опустился на 12-ю строчку в рейтинге ФИДЕ

Россиянин Сергей Карякин опустился на 12-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), информирует официальный сайт организации.

Россиянин Сергей <span class=error>Карякин</span> опустился на 12-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (<span class=error>ФИДЕ</span>). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее гроссмейстер занимал 11-ю сточку. На данный момент на счету спортсмена 2773 очка.

Другой россиянин Владимир Крамник поднялся на вторую строчку, имея в своем активе 2812 баллов. Ранее он располагался на третьей позицию. Лидером рейтинга является норвежец Магнус Карлсен (2822). Замыкает тройку лидеров Уэсли Со (2810).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Еще 7 новостей  Все новости
30 июня

Открытое письмо Артему Дзюбе

Интервью Слуцкого, которое еще долго будут обсуждать

Что натворил Криштиану Роналду в России