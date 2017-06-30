Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/30236264/
30 июня 2017, 10:34 | Прочие: Шахматы, шашки | Спорт-Экспресс

Непомнящий сыграл вничью с Крамником на турнире в Бельгии

Гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Владимиром Крамником, обыграл армянина Левона Ароняна и проиграл украинцу Василию Иванчуку в быстрых шахматах во второй день этапа «Гран-тура» в Бельгии.

Гроссмейстер Ян <span class=error>Непомнящий</span> сыграл вничью с Владимиром <span class=error>Крамником</span> обыграл армянина <span class=error>Левона</span> <span class=error>Ароняна</span> и проиграл украинцу Василию <span class=error>Иванчуку</span> в быстрых шахматах во второй день этапа Гран-тура в Бельгии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

После пяти туров соревнований первое место занимает Уэсли Со с 10-ю очками. Далее идут Карлсен, Вашье-Лаграв (оба — по 8 очков), Непомнящий, Гири, (оба — по 7), Аронян (6), Ананд, Иванчук (оба — по 5), Крамник (4), Джобава (0).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Звезда Федосеева. Командный чемпионат мира открыл новый суперталант

Звезда Федосеева. Командный чемпионат мира открыл новый суперталант

Несколько дней назад в Ханты-Мансийске завершился командный чемпионат мира. Сборная России завоевала серебряные медали. Самым результативным гроссмейстером в нашей дружине наряду с Яном Непомнящим стал 22-летний Владимир Федосеев.
Еще 7 новостей  Все новости
30 июня

Открытое письмо Артему Дзюбе

Интервью Слуцкого, которое еще долго будут обсуждать

Что натворил Криштиану Роналду в России