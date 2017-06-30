Непомнящий сыграл вничью с Крамником на турнире в Бельгии
Гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Владимиром Крамником, обыграл армянина Левона Ароняна и проиграл украинцу Василию Иванчуку в быстрых шахматах во второй день этапа «Гран-тура» в Бельгии.
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После пяти туров соревнований первое место занимает Уэсли Со с 10-ю очками. Далее идут Карлсен,
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