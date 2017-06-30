Непомнящий сыграл вничью с Крамником на турнире в Бельгии

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После пяти туров соревнований первое место занимает Уэсли Со с 10-ю очками. Далее идут Карлсен, Вашье-Лаграв (оба — по 8 очков), Непомнящий, Гири, (оба — по 7), Аронян (6), Ананд, Иванчук (оба — по 5), Крамник (4), Джобава (0).