Звезда Федосеева. Командный чемпионат мира открыл новый суперталант

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Владимир ФЕДОСЕЕВ

Родился 16 февраля 1995 года.

Гроссмейстер (2011).

Тренер — Александр Халифман.

Абсолютный чемпион Европы по шахматам среди юношей до 18 лет (2013): блиц, рапид и классика.

Третий призер первенства Европы (2014).

Третий призер первенства мира по шахматам среди юношей до 20 лет (2014).

Абсолютный победитель матч-турнира поколений «Щелкунчик"-2014 — чистое 1-е место в общем зачете по итогам двух дисциплин: классических шахмат и рапида.

Финалист Кубка России (2016).

Победитель «Аэрофлот-опена» (2017).

Бронзовый призер чемпионата Европы (2017).

Вице-чемпион мира в составе сборной России (2017).

В ХАНТЫ ВЗЯЛ ЧЕТЫРЕ ПИДЖАКА

В России самое большее количество гроссмейстеров. В стране очень много талантливой молодежи. Однако в последнее время мы не так часто видим стремительные прорывы. Нашим сильнейшим шахматистом в мировом рейтинге до сих пор остается великий и могучий Владимир Крамник (второй в мире после Магнуса Карлсена), а в первой «двадцатке» опытные Сергей Карякин, Александр Грищук, Петр Свидлер и Ян Непомнящий.

Настоящий прорыв в этом году случился у двух гроссмейстеров — Максима Матлакова (1991 года рождения) и Владимира Федосеева (1995-го). Максим выиграл индивидуальный чемпионат Европы и пробился в сборную, где выступил с результатом «плюс 3», у него большой потенциал. Но сегодня хочется немного рассказать о самом молодом шахматисте команды.

Весь чемпионат я помогал Федосееву как старший товарищ. Старался привести его в хорошую физическую форму длительными прогулками и разгрузить перед партиями его забитую вариантами голову.

Владимир, с которым я был не так хорошо знаком, оказался очень приятным молодым человеком, всесторонне развитым и, самое главное, с желанием постоянно учиться и прислушиваться к тому, что говорят окружающие.

Выиграв в этом году очень престижный открытый турнир «Аэрофлот», он отобрался на суперфорум в Дортмунд. На чемпионате Европы Федосеев уступил Матлакову по дополнительным показателям, став в итоге бронзовым призером. Благодаря этому ему удалось значительно подняться в рейтинге и на ленточке заслужить приглашение в сборную России.

— Самое главное — не топтаться на месте, — рассказал мне на одной из прогулок Володя. — Мне все время нужно учиться. Смотрю на работу Карякина и понимаю, что ваша команда делает большое дело. Зачастую гроссмейстеры не следят за своим имиджем, им неинтересен внешний вид, элемент пиара, отношения к ним болельщиков. А это очень важно, и это не только личный пиар Сергея. Когда я на каждом углу вижу Карякина в рекламе, понимаю, что это делает узнаваемым не только его самого, но и весь наш вид спорта. После матчей Каспаров — Карпов о шахматах в стране забыли, а теперь, после поединка в Нью-Йорке, шахматы обрели вторую жизнь. И у меня есть стимул идти вперед. Тоже хочется быть лучшим из лучших, сыграть свой матч за корону, быть знаменитым. Для этого я готов упорно работать. Еще два года назад я бы кричал, что терпеть не могу носить костюмы, а в Ханты-Мансийск взял с собой сразу четыре пиджака. Мне необходимо больше заниматься спортом, больше читать, всесторонне расти. Только тогда можно добиться глобального успеха.

ЭТО ПОРАЖЕНИЕ ЗАБЕРУ С СОБОЙ

Когда Федосеева выставили на решающий матч с Китаем, он очень обрадовался. Хотел сыграть агрессивно черными с Ли Чао, которого совсем недавно на одном из турниров одолел тем же черным цветом. Его, кстати, часто подводила чрезмерная самоуверенность. Но лезть в его шахматные размышления я не стал, зато рассказал, как в середине 90-х, когда еще не был так развит интернет, написал друзьям больше тысячи писем за два года. Причем от руки.

— Да ты уже совсем другое поколение! — воскликнул Володя. — Нам этого совсем не понять. Ручка, бумага, море прочитанных книг, которые тогда в СССР порой трудно было достать. Нам есть чему у вас поучиться. Многим непонятно сейчас, как можно перечитать в подростковом возрасте всего Верна, Дюма, Скотта, Рида, а ведь это целый мир….

Решающую партию Федосеев проиграл. В последний момент решил не рисковать, а действовать понадежнее. Пошел не в свой дебют и уступил почти без борьбы. Вместо шашек наголо, предпочел солидные шахматы….

— Я подвел команду, — скажет он потом. — Проиграл самый важный поединок турнира. Нет мне прощения….

Однако меня поразило не это. Где-то в час ночи Володя постучался мне в номер — жили мы по соседству.

— Кирилл, мне надо сейчас обязательно собраться на решающие туры, для нас не все еще потеряно, — грустно вздохнул он, не подозревая, что главный тренер сборной Андрей Филатов уже завтра доверит ему место в составе в матче с Индией. — Нельзя сейчас ныть и раскисать. А это поражение от китайца я навсегда заберу из команды с собой.

На следующий день именно победа Федосеева позволила обыграть России команду Индии. Этот успех обеспечил нам серебро, а заодно и дал шанс побороться за золото. Напоследок мы грохнули американцев — 4−0, а Федосеев одержал свою пятую викторию на этом турнире. Пять побед, одно поражение и две ничьи — блестящий результат для дебютанта. После командного чемпионата мира Владимир стал официально 29-м шахматистом планеты и на этом останавливаться не собирается.