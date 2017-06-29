Непомнящий одержал одну победу во второй день этапа Гран-тура в Бельгии
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с соотечественником Владимиром Крамником, обыграл армянина Левона Ароняна и проиграл украинцу Василию Иванчуку в быстрых шахматах во второй соревновательный день второго этапа серии
Гран-тур, который проходит в Бельгии.
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В четвертом круге Аронян обыграл Вишванатана Ананда из Индии, Иванчук — голландца Аниша Гири, американец Уэсли Со — грузина Баадура Джобаву, француз Максим
Первое место после шести туров занимает Со, набрав 10 очков. Далее идут Карлсен,
Однокруговой турнир по быстрым шахматам проходит с 28 по 30 июня,
Общий призовой фонд тура составляет 1,2 млн евро.
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