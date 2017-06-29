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29 июня 2017, 20:06 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Непомнящий одержал одну победу во второй день этапа Гран-тура в Бельгии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с соотечественником Владимиром Крамником, обыграл армянина Левона Ароняна и проиграл украинцу Василию Иванчуку в быстрых шахматах во второй соревновательный день второго этапа серии Гран-тур, который проходит в Бельгии.

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В четвертом круге Аронян обыграл Вишванатана Ананда из Индии, Иванчук — голландца Аниша Гири, американец Уэсли Со — грузина Баадура Джобаву, француз Максим Вашье-Лаграв и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью. В пятом круге Карлсен оказался сильнее Крамника, Вашье-Лаграв — Джобавы, Ананд — Иванчука, Гири и Со победителя не выявили. В шестом круге Со переиграл Ананда, Карлсен — Джобаву, Аронян — Крамника, партия Вашье-Лаграв — Гири завершилась вничью.

Первое место после шести туров занимает Со, набрав 10 очков. Далее идут Карлсен, Вашье-Лаграв (оба — по 8 очков), Непомнящий, Гири, (оба — по 7), Аронян (6), Ананд, Иванчук (оба — по 5), Крамник (4), Джобава (0).

Однокруговой турнир по быстрым шахматам проходит с 28 по 30 июня, 1—2 июля пройдет блиц в два круга.

Гран-тур является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе — «классический» Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу, а в ноябре-декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.

Общий призовой фонд тура составляет 1,2 млн евро.
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