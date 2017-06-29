Владимир Крамник одержал одну победу в первый день этапа Grand Chess Tour в Левене

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Крамник в среду в быстрые шахматы победил индийца Вишванатана Ананда, сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом и проиграл американцу Уэсли Со.

Другой россиянин Ян Непомнящий одержал победы над Баадуром Джобавой из Грузии и Анишем Гири из Нидерландов, а также проиграл Ананду.

После первого дня турнира лидирует Со с пятью очками, на счету Непомнящего 4 балла, в активе Крамника три очка.

Турнир в Левене завершится 2 июля.