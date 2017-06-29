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29 июня 2017, 0:32 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Владимир Крамник одержал одну победу в первый день этапа Grand Chess Tour в Левене

Российский гроссмейстер Владимир Крамник одержал одну победу в первый день второго этапа Grand Chess Tour в Левене (Бельгия).

Российский гроссмейстер Владимир <span class=error>Крамник</span> одержал одну победу в первый день второго этапа Grand Chess <span class=error>Tour</span> в Левене (Бельгия). Увеличить
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Крамник в среду в быстрые шахматы победил индийца Вишванатана Ананда, сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом и проиграл американцу Уэсли Со.

Другой россиянин Ян Непомнящий одержал победы над Баадуром Джобавой из Грузии и Анишем Гири из Нидерландов, а также проиграл Ананду.

После первого дня турнира лидирует Со с пятью очками, на счету Непомнящего 4 балла, в активе Крамника три очка.

Турнир в Левене завершится 2 июля.
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Непомнящий одержал две победы на старте этапа Гран-тура в Бельгии

Непомнящий одержал две победы на старте этапа Гран-тура в Бельгии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл грузина Баадура Джобаву и голландца Аниша Гири, а также проиграл Вишванатану Ананду из Индии в быстрых шахматах на втором этапе серии Гран-тур, который проходит в Бельгии.
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