Владимир Крамник одержал одну победу в первый день этапа Grand Chess Tour в Левене
Российский гроссмейстер Владимир Крамник одержал одну победу в первый день второго этапа Grand Chess Tour в Левене (Бельгия).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Крамник в среду в быстрые шахматы победил индийца Вишванатана Ананда, сыграл вничью с французом Максимом
Другой россиянин Ян Непомнящий одержал победы над Баадуром Джобавой из Грузии и Анишем Гири из Нидерландов, а также проиграл Ананду.
После первого дня турнира лидирует Со с пятью очками, на счету Непомнящего 4 балла, в активе Крамника три очка.
Турнир в Левене завершится 2 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter