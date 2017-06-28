Непомнящий одержал две победы на старте этапа Гран-тура в Бельгии
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл грузина Баадура Джобаву и голландца Аниша Гири, а также проиграл Вишванатану Ананду из Индии в быстрых шахматах на втором этапе серии
Гран-тур, который проходит в Бельгии.
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В первом круге Гири сыграл вничью с Анандом, норвежец Магнус Карлсен обыграл армянина Левона Ароняна, американец Уэсли Со — россиянина Владимира Крамника, француз Максим
Первое место после трех стартовых туров занимает Со, набрав 5 очков. Далее Идут Непомнящий,
Однокруговой турнир по быстрым шахматам проходит с 28 по 30 июня,
Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн.
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