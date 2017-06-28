Непомнящий одержал две победы на старте этапа Гран-тура в Бельгии

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В первом круге Гири сыграл вничью с Анандом, норвежец Магнус Карлсен обыграл армянина Левона Ароняна, американец Уэсли Со — россиянина Владимира Крамника, француз Максим Вашье-Лаграв — украинца Василия Иванчука. Во втором туре вничью завершились партии Иванчук — Карлсен и Со — Вашье-Лаграв, Крамник обыграл Ананда, Аронян — Джобаву. В третьем туре Со оказался сильнее Карлсена, Гири — Ароняна, Иванчук — Джобавы, Вашье-Лаграв и Крамник победителя не выявили.

Первое место после трех стартовых туров занимает Со, набрав 5 очков. Далее Идут Непомнящий, Вашье-Лаграв (оба — по 4 очка), Карлсен, Крамник, Ананд, Гири, Иванчук (все — по 3), Аронян (2), Джобава (0).

Однокруговой турнир по быстрым шахматам проходит с 28 по 30 июня, 1—2 июля пройдет блиц в два круга.

Гран-тур является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе — «классический» Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу, а в ноябре-декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.

Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн.