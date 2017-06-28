Рекорд «бабушки Бици». Как венгерская старушка обставила Капабланк

Хосе Рауль Капабланка — один из наиболее талантливых и известных шахматистов XX века. Третий чемпион мира, победитель десятков международных турниров, известный преподаватель и автор книг о шахматах. Мог ли он на закате своей карьеры представить, что спустя семь десятилетий старушка из Венгрии лишит его одного из рекордов, казавшегося вечным? Однако 28 июня 2015 года в Будапеште 87-летняя шахматистка-любительница Бригитта Синка, известная на родине как «бабушка Бици», после десятилетий игры превзошла великого кубинского гроссмейстера.

Космический рекорд Капабланки

Капабланка был страстным поклонником сеансов одновременной игры. Для него это была одновременно возможность показать своё мастерство и популяризировать шахматы. Всего за свою жизнь Капабланка, скончавшийся в возрасте 53 лет за шахматным столом, провёл в рамках подобных сеансов 13 545 партий, последняя из которых датируется 1942 годом. Эта цифра практически семь десятилетий казалась всем шахматистам мира воистину космической — никто всерьёз даже не задумывался о том, чтобы попытаться побить рекорд Капабланки.

Не задумывалась об этом и венгерская девушка Бригитта Синка, появившаяся на свет через год после того, как Капабланка уступил титул Александру Алёхину, — в 1928 году. Родители ещё в детстве открыли перед Бригиттой волшебный мир шахмат, и она посвятила им практически всю свою жизнь. Стать выдающейся чемпионкой у неё не вышло: не покорился Бригитте даже чемпионат Венгрии среди женщин, на котором шахматистка дважды занимала второе место. Дважды Синка могла бы поехать на шахматную Олимпиаду, но по причинам, не связанным непосредственно со спортом, поездка срывалась. Впрочем, Бригитта не сильно горевала: она сама признавалась, что с ранних лет её главным желанием было обучать молодёжь шахматам. Спортсменка ездила по школам, летним лагерям, где устраивала специальные уроки, мастер-классы и турниры. Впрочем, сражалась Синка и с более опытными соперниками, даже с чемпионами мира — Бобби Фишером, Борисом Спасским, Михаилом Талем.

Рекорд от старушки

Способности Бригитты позволяли ей проводить масштабные сеансы одновременной игры. А аккуратность и даже некоторая дотошность обеспечили её серьёзный архив документов: у спортсменки были собраны газетные вырезки и протоколы едва ли не всех партий, которые она провела за более чем полвека своей шахматной карьеры. А когда Бригитта в возрасте 83 лет решила разобрать архив, то неожиданно выяснила, что за свою жизнь она провела более 9,5 тысячи партий в рамках сеансов одновременной игры. Причём каждая из них, конечно, имела документальное подтверждение. Бригитта поставила перед собой цель — добраться до 10 тысяч, и менее чем через год уже праздновала свой шахматный юбилей.