Филатов: РШФ гордится высокой оценкой женской сборной по шахматам, данной Путиным

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В понедельник женская сборная России в составе Александры Костенюк, Катерины Лагно, Валентины Гуниной, Ольги Гири и Александры Горячкиной выиграла командный чемпионат мира. Эта победа стала первой в истории для российской сборной.

«Я горд и счастлив, что наш президент поздравил и так высоко оценил успех женской сборной на чемпионате мира», — сказал Филатов.

Сам Филатов назвал нынешнюю женскую сборную России «уникальной командой».

Женская сборная России на всех пяти предыдущих чемпионатах мира завоевывала медали. В активе россиянок четыре серебра (2007, 2009, 2011, 2015) и бронза (2013).