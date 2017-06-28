Филатов: РШФ гордится высокой оценкой женской сборной по шахматам, данной Путиным
МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская шахматная федерация (РШФ) гордится высокой оценкой и поздравлением, которое президент России Владимир Путин направил в адрес женской национальной сборной, одержавшей победу на командном чемпионате мира. Об этом ТАСС заявил глава РШФ Андрей Филатов.
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В понедельник женская сборная России в составе Александры Костенюк, Катерины Лагно, Валентины Гуниной, Ольги Гири и Александры Горячкиной выиграла командный чемпионат мира. Эта победа стала первой в истории для российской сборной.
«Я горд и счастлив, что наш президент поздравил и так высоко оценил успех женской сборной на чемпионате мира», — сказал Филатов.
Сам Филатов назвал нынешнюю женскую сборную России «уникальной командой».
Женская сборная России на всех пяти предыдущих чемпионатах мира завоевывала медали. В активе россиянок четыре серебра (2007, 2009, 2011, 2015) и бронза (2013).
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