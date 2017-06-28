Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/30216432/
28 июня 2017, 13:23 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Филатов: РШФ гордится высокой оценкой женской сборной по шахматам, данной Путиным

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская шахматная федерация (РШФ) гордится высокой оценкой и поздравлением, которое президент России Владимир Путин направил в адрес женской национальной сборной, одержавшей победу на командном чемпионате мира. Об этом ТАСС заявил глава РШФ Андрей Филатов.

По словам главы Российской шахматной федерации Андрея Филатова нынешняя женская сборная России является уникальной командой Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник женская сборная России в составе Александры Костенюк, Катерины Лагно, Валентины Гуниной, Ольги Гири и Александры Горячкиной выиграла командный чемпионат мира. Эта победа стала первой в истории для российской сборной.

«Я горд и счастлив, что наш президент поздравил и так высоко оценил успех женской сборной на чемпионате мира», — сказал Филатов.

Сам Филатов назвал нынешнюю женскую сборную России «уникальной командой».

Женская сборная России на всех пяти предыдущих чемпионатах мира завоевывала медали. В активе россиянок четыре серебра (2007, 2009, 2011, 2015) и бронза (2013).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Путин: Россиянки доказали, что являются лидерами в шахматном мире

Путин: Россиянки доказали, что являются лидерами в шахматном мире

Президент России Владимир Путин поздравил женскую сборную России в составе Александры Костенюк, Екатерины Лагно, Валентины Гуниной, Александры Горячкиной и Ольги Гири с победой на командном чемпионате мира по шахматам, который прошёл в Ханты-Мансийске, сообщает официальный сайт РШФ.
Еще 7 новостей  Все новости
28 июня

Самура: Кубок конфедераций организован отлично, а ЧМ-2018 пройдет еще лучше

Оргкомитет ЧМ-2022: доклад Гарсии подтверждает честность заявки Катара

Филатов: РШФ гордится высокой оценкой женской сборной по шахматам, данной Путиным