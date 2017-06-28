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28 июня 2017, 12:50 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Путин: Россиянки доказали, что являются лидерами в шахматном мире

Президент России Владимир Путин поздравил женскую сборную России в составе Александры Костенюк, Екатерины Лагно, Валентины Гуниной, Александры Горячкиной и Ольги Гири с победой на командном чемпионате мира по шахматам, который прошёл в Ханты-Мансийске, сообщает официальный сайт РШФ.

Президент России Владимир <span class=error>Путин</span> поздравил женскую сборную России в составе Александры <span class=error>Костенюк</span> Екатерины <span class=error>Лагно</span> Валентины <span class=error>Гуниной</span> Александры <span class=error>Горячкиной</span> и Ольги Гири с победой на командном чемпионате мира по шахматам который прошёл в <nobr>Ханты-Мансийске</nobr> сообщает официальный сайт <span class=error>РШФ</span>. Увеличить
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«Ваша сплочённая, нацеленная на результат команда впервые в истории завоевала этот престижный титул. В напряжённой и острой борьбе вы продемонстрировали высочайшее мастерство и волю к победе, убедительно доказали, что являетесь безоговорочными лидерами в шахматном мире», — в частности, говорится в поздравительной телеграмме Путина.
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Филатов: РШФ гордится высокой оценкой женской сборной по шахматам, данной Путиным

Филатов: РШФ гордится высокой оценкой женской сборной по шахматам, данной Путиным

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская шахматная федерация (РШФ) гордится высокой оценкой и поздравлением, которое президент России Владимир Путин направил в адрес женской национальной сборной, одержавшей победу на командном чемпионате мира. Об этом ТАСС заявил глава РШФ Андрей Филатов.
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