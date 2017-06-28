Путин: Россиянки доказали, что являются лидерами в шахматном мире

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«Ваша сплочённая, нацеленная на результат команда впервые в истории завоевала этот престижный титул. В напряжённой и острой борьбе вы продемонстрировали высочайшее мастерство и волю к победе, убедительно доказали, что являетесь безоговорочными лидерами в шахматном мире», — в частности, говорится в поздравительной телеграмме Путина.