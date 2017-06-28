Путин: Россиянки доказали, что являются лидерами в шахматном мире
Президент России Владимир Путин поздравил женскую сборную России в составе Александры Костенюк, Екатерины Лагно, Валентины Гуниной, Александры Горячкиной и Ольги Гири с победой на командном чемпионате мира по шахматам, который прошёл в
Ханты-Мансийске, сообщает официальный сайт РШФ.
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«Ваша сплочённая, нацеленная на результат команда впервые в истории завоевала этот престижный титул. В напряжённой и острой борьбе вы продемонстрировали высочайшее мастерство и волю к победе, убедительно доказали, что являетесь безоговорочными лидерами в шахматном мире», — в частности, говорится в поздравительной телеграмме Путина.
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