Белорусские шахматисты заняли 7-е место на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске

В заключительном туре соревнований белорусские спортсмены обыграли команду Турции со счетом 2,5 на 1,5 балла. Первый номер команды Сергей Жигалко свел вничью партию с Драганом Шолаком — 0,5:0,5. Владислав Ковалев обыграл турецкого гроссмейстера, участника трех Олимпиад Мустафу Йылмаза — 1:0. Эмре Джан сыграл с белорусом Кириллом Ступаком вничью — 0,5:0,5. Вахап Санал и Алексей Федоров также не смогли выявить сильнейшего — 0,5:0,5.

На завершившемся мировом форуме белорусская сборная с 8 баллами завершила выступление на 7-м месте. Первое место с 16 очками занял Китай, серебряные награды завоевали российские спортсмены (15), замкнула тройку лидеров Польша (12).