Сильнее мужчин. Как чемпионка вызывала ревность и зависть

В популярном в советскую эпоху курорте Карловы Вары в 1929 году проводили интересный аттракцион для туристов. Смелая женщина бросила вызов 21 мужчине из числа далеко не слабаков и досточно соперничала с ними. Этот аттракцион привлёк небывалое число зрителей для шахматных турниров того времени, и это было задолго до появления Юдит Полгар. Звали возмутительницу спокойствия Вера Менчик. Она первой доказала, что шахматы — это не чисто мужская игра, а побеждать в битве полов можно даже чемпионов.

Джентльменский клуб и повод для ревности

Свой первый чемпионский титул в шахматах Менчик завоевала в 21 год, когда легко и играючи выиграла турнир за титул чемпионки. 10 элитных соперниц она заставила сдаться, а одной в последнем ничего не решающем туре подарила ничью. После этого гениальная гроссмейстерша решила играть только с мужчинами, но и там не затерялась. Во многих крупных турнирах того времени ей удавалось войти в тройку лучших, а мужчины за шахматной доской даже не думали о снисходительным или пренебрежительном отношении.

Менчик не просто соперничала с сильным полом, но и выбирала лучших из лучших. После очередного поражения австрийский гроссмейстер Альберт Беккер предложил учредить «клуб Веры Менчик» из числа проигравших ей мужчин и с гордостью стал первым его членом. Впоследствии жертвами стали многие элитные шахматисты, в том числе и экс-чемпион мира и победитель самого Алёхина — Макс Эйве.

На одном из турниров голландец умудрился проиграть Вере Менчик дважды. Это вызвало сомнения и ревность у его супруги, которая посчитала, что чемпион следил больше за соперницей, чем за фигурами на доске, и приехала воочию посмотреть на дерзкую шахматистку. Когда её взору предстала маленькая и пухленькая Менчик, она успокоилась и поняла, что за пределами шахматного мира она ей не соперница, а муж проиграл в честной борьбе.

Русский след

В советские времена было модно успехи в любой отрасли приписывать нашим учёным. Даже изобретение немцами велосипеда мы ставили под сомнение и придумали легенду о крепостном умельце Ефиме Артамонове, который придумал двухколёсный агрегат ещё в 1800 году. К Менчик — чешке по отцу и англичанке по матери — наша страна имеет куда большее отношение. Дело в том, что родилась она в Москве, мать её работала гувернанткой, а отец — управляющим дворянским имением. Он и научил её играть в шахматы и дал хорошее гимназическое образование.

После революции дела у семьи пошли неважно. Родители вскоре покинули Россию, а Вера с матерью и сестрой уехала в Лондон, где совершенствовала шахматное мастерство и вышла замуж за редактора британского шахматного журнала Руфуса Генри Стивенсона. Однако в России в память о ней осталась популярная среди шахматистов старой школы поговорка: «Вера Менчик любит разменчик».

Уйти непобеждённой

Феномен Менчик так и остался неразгаданным современниками. На всех женских чемпионатах мира она продолжала показывать неоспоримое превосходство и не проиграла ни одной партии прямым конкуренткам за шахматную короны. При этом уже во время войны обыграла известного гроссмейстера Жака Мизеса. Остаётся только гадать, сколько бы ещё продлилась эпоха Менчик, ведь на момент пика карьеры ей было 30 с небольшим.

Судьбой ей было уготовано уйти как Александру Алёхину — непобеждённой. В конце 1944 года, когда фашисты, находясь уже на последнем издыхании, в очередной раз принялись бомбить Лондон. Одна из ракет «Фау-1» прилетела точно в дом Менчик, где она находилась с матерью и сестрой. От взрыва погибли все, а муж чемпионки скончался годом ранее. В память о выдающихся достижениях Менчик её имя носит Кубок, который вручают победительницам Всемирных шахматных Олимпиад.