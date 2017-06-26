Илюмжинов: Женская сборная России по шахматам выступала на ЧМ сбалансированной командой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник женская сборная России в составе Александры Костенюк, Катерины Лагно, Валентины Гуниной, Ольги Гири и Александры Горячкиной впервые в истории выиграла командный чемпионат мира. Турнир проходил в Ханты- Мансийске.

«Я сделал символический первый ход перед сегодняшним матчем Костенюк. Что тут скажешь, женская сборная России по праву стала победителем турнира, представ сбалансированной и сильной командой под предводительством сильнейшей шахматистки — Александры Костенюк, — сказал Илюмжинов. — Мужской сборной России не повезло, но второе место — это тоже хороший результат, учитывая, в каком составе выступала команда. Не было Сергея Карякина, Владимира Крамника, Александра Грищука».

Сборная России в составе Яна Непомнящего, Никиты Витюгова, Максима Матлакова, Владимира Федосеева и Петра Свидлера завоевала серебряные медали. Победила команда Китая.