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26 июня 2017, 18:30 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Илюмжинов: Женская сборная России по шахматам выступала на ЧМ сбалансированной командой

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по шахматам выступала на чемпионате мира сбалансированной и сильной командой. Об этом ТАСС сообщил глава Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

Илюмжинов: Женская сборная России по шахматам выступала на ЧМ сбалансированной командой - Фото Увеличить
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В понедельник женская сборная России в составе Александры Костенюк, Катерины Лагно, Валентины Гуниной, Ольги Гири и Александры Горячкиной впервые в истории выиграла командный чемпионат мира. Турнир проходил в Ханты- Мансийске.

«Я сделал символический первый ход перед сегодняшним матчем Костенюк. Что тут скажешь, женская сборная России по праву стала победителем турнира, представ сбалансированной и сильной командой под предводительством сильнейшей шахматистки — Александры Костенюк, — сказал Илюмжинов. — Мужской сборной России не повезло, но второе место — это тоже хороший результат, учитывая, в каком составе выступала команда. Не было Сергея Карякина, Владимира Крамника, Александра Грищука».

Сборная России в составе Яна Непомнящего, Никиты Витюгова, Максима Матлакова, Владимира Федосеева и Петра Свидлера завоевала серебряные медали. Победила команда Китая.

По словам Илюмжинова, Ханты-Мансийск провел турниры на высочайшем уровне. «Это неудивительно, ведь Ханты-Мансийск не раз проводил соревнования мирового уровня. Им не привыкать», — отметил глава FIDE.
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