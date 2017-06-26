Илюмжинов: Женская сборная России по шахматам выступала на ЧМ сбалансированной командой
МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по шахматам выступала на чемпионате мира сбалансированной и сильной командой. Об этом ТАСС сообщил глава Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В понедельник женская сборная России в составе Александры Костенюк, Катерины Лагно, Валентины Гуниной, Ольги Гири и Александры Горячкиной впервые в истории выиграла командный чемпионат мира. Турнир проходил в Ханты- Мансийске.
«Я сделал символический первый ход перед сегодняшним матчем Костенюк. Что тут скажешь, женская сборная России по праву стала победителем турнира, представ сбалансированной и сильной командой под предводительством сильнейшей шахматистки — Александры Костенюк, — сказал Илюмжинов. — Мужской сборной России не повезло, но второе место — это тоже хороший результат, учитывая, в каком составе выступала команда. Не было Сергея Карякина, Владимира Крамника, Александра Грищука».
Сборная России в составе Яна Непомнящего, Никиты Витюгова, Максима Матлакова, Владимира Федосеева и Петра Свидлера завоевала серебряные медали. Победила команда Китая.
По словам Илюмжинова,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter