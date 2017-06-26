Филатов: Женская сборная России по шахматам является уникальной командой
МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по шахматам, которая впервые в своей истории одержала победу на чемпионате мира, является уникальной командой. Об этом ТАСС рассказал президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В понедельник женская сборная России по шахматам обеспечила себе победу на командном чемпионате мира, проходящем в
«Хочу поздравить наших девочек, которые впервые в истории командных чемпионатов мира завоевали золотые медали. Женская сборная России под руководством Сергея Рублевского — это уникальная команда, которая трижды брала золото Всемирных шахматных олимпиад, золото чемпионата Европы и вот теперь выиграла чемпионат мира, особенно приятно, что это случилось на родине, — сказал Филатов. — Несмотря на то, что в эти дни страна пристально следила за Кубком конфедераций по футболу, мы чувствовали поддержку всей России. Наши “золотые” спортсменки ровно прошли всю дистанцию и обыграли принципиальных соперниц — сборные Китая, Грузии и Польши».
Женская сборная России на всех пяти предыдущих чемпионатах мира завоевывала медали. В активе россиянок четыре серебра (2007, 2009, 2011, 2015) и бронза (2013).
«Теперь в копилке нашей женской сборной полный комплект наград — бронза, серебро и золото командного чемпионата мира. Поздравляю команду, наших “золотых” девочек и всех любителей шахмат с этим прекрасным достижением», — добавил Филатов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter