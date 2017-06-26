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26 июня 2017, 15:41 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Филатов: Женская сборная России по шахматам является уникальной командой

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по шахматам, которая впервые в своей истории одержала победу на чемпионате мира, является уникальной командой. Об этом ТАСС рассказал президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.

Россиянки впервые в своей истории одержали победу на чемпионате мира. Увеличить
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В понедельник женская сборная России по шахматам обеспечила себе победу на командном чемпионате мира, проходящем в Ханты-Мансийске, после того, как в одной из партий заключительного тура Александра Костенюк сыграла вничью с украинкой Анной Ушениной.

«Хочу поздравить наших девочек, которые впервые в истории командных чемпионатов мира завоевали золотые медали. Женская сборная России под руководством Сергея Рублевского — это уникальная команда, которая трижды брала золото Всемирных шахматных олимпиад, золото чемпионата Европы и вот теперь выиграла чемпионат мира, особенно приятно, что это случилось на родине, — сказал Филатов. — Несмотря на то, что в эти дни страна пристально следила за Кубком конфедераций по футболу, мы чувствовали поддержку всей России. Наши “золотые” спортсменки ровно прошли всю дистанцию и обыграли принципиальных соперниц — сборные Китая, Грузии и Польши».

Женская сборная России на всех пяти предыдущих чемпионатах мира завоевывала медали. В активе россиянок четыре серебра (2007, 2009, 2011, 2015) и бронза (2013).

«Теперь в копилке нашей женской сборной полный комплект наград — бронза, серебро и золото командного чемпионата мира. Поздравляю команду, наших “золотых” девочек и всех любителей шахмат с этим прекрасным достижением», — добавил Филатов.
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Новости Шахмат, шашек

Женская сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по шахматам

Женская сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по шахматам

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по шахматам обеспечила себе победу на командном чемпионате мира, проходящем в Ханты-Мансийске, после того, как Александра Костенюк сыграла вничью с украинкой Анной Ушениной.
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26 июня

Женская сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по шахматам

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