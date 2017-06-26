Шахматы. Россиянки вышли в лидеры командного чемпионата мира
В столице Югорского края
Ханты-Мансийске завершается командный чемпионат мира по шахматам. В турнире женщин сборная России перед заключительным туром вышла в единоличные лидеры, победив соперниц из Египта. Наши мужчины после поражения от сборной Китая идут на втором месте.
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Россиянки уверенно разгромили соперниц с севера Африки, победив со счетом 3,5:0,5. Победы одержали
В этом же туре сборная Украины, делившая с россиянками лидерство, проиграла команде Грузии (1,5:2,5). Перед последним туром на призовые места претендуют команды России (15,5 очков), Украины (13,5), Китая (12), Индии и Грузии (по 10,5).
В турнире мужчин наша сборная в 7 м туре уступила Китаю, а в 8-м переиграла соперников из Индии — 2,5:1,5. Победу принесла результативная партия в исполнении Владимира Федосеева, а Петр Свидлер, Ян Непомнящий и Максим Матлаков сыграли вничью.
В мужском турнире перед последним туром лидирует команда Китая (15 очков), далее следуют Россия (13,5), Польша (13), Турция (11) и Индия (10,5). Среди этих сборных и определятся призеры соревнований в заключительном, 9-м туре.
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