Белорусская сборная проиграла Польше на командном ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске
26 июня, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Белорусская сборная проиграла Польше на командном чемпионате мира по шахматам в
Ханты-Мансийске (Россия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В 7-м туре соревнований белорусские спортсмены обыграли команду Египта с результатом 3,5 на 0,5 балла. Далее белорусы уступили польской команде со счетом 1:3. В 8-м туре Радослав Войташек, играя черными фигурами, победил первого номера белорусов Сергея Жигалко — 1:0. Владислав Ковалев свел свою партию вничью с
Белорусская сборная в 9-м туре соревнований 26 июня встретится с командой Турции. На данный момент Беларусь находится на 8-й позиции турнирной таблицы, в активе сборной 15 баллов. Первое место занимает команда Китая — 22 очка. На второй позиции укрепились российские спортсмены (21), тройку лидеров замыкают польские шахматисты (19). Командный чемпионат мира по шахматам в
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