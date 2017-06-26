Белорусская сборная проиграла Польше на командном ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске

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В 7-м туре соревнований белорусские спортсмены обыграли команду Египта с результатом 3,5 на 0,5 балла. Далее белорусы уступили польской команде со счетом 1:3. В 8-м туре Радослав Войташек, играя черными фигурами, победил первого номера белорусов Сергея Жигалко — 1:0. Владислав Ковалев свел свою партию вничью с Яном-Кшиштофом Дудой, итог — 0,5:0,5. Белорус Кирилл Ступак и Матеуш Бартель также не смогли выявить сильнейшего — 0,5:0,5. Поляк Гжегож Гаевский оказался сильнее Алексея Федорова — 1:0.