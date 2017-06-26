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https://sport.mail.ru/news/chess/30189845/
26 июня 2017, 10:53 | Прочие: Шахматы, шашки | БЕЛТА

Белорусская сборная проиграла Польше на командном ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске

26 июня, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Белорусская сборная проиграла Польше на командном чемпионате мира по шахматам в Ханты-Мансийске (Россия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>26 июня Минск /Александр <span class=error>Жибуль</span> — <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Белорусская сборная проиграла Польше на командном чемпионате мира по шахматам в <nobr>Ханты-Мансийске</nobr> (Россия) сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В 7-м туре соревнований белорусские спортсмены обыграли команду Египта с результатом 3,5 на 0,5 балла. Далее белорусы уступили польской команде со счетом 1:3. В 8-м туре Радослав Войташек, играя черными фигурами, победил первого номера белорусов Сергея Жигалко — 1:0. Владислав Ковалев свел свою партию вничью с Яном-Кшиштофом Дудой, итог — 0,5:0,5. Белорус Кирилл Ступак и Матеуш Бартель также не смогли выявить сильнейшего — 0,5:0,5. Поляк Гжегож Гаевский оказался сильнее Алексея Федорова — 1:0.

Белорусская сборная в 9-м туре соревнований 26 июня встретится с командой Турции. На данный момент Беларусь находится на 8-й позиции турнирной таблицы, в активе сборной 15 баллов. Первое место занимает команда Китая — 22 очка. На второй позиции укрепились российские спортсмены (21), тройку лидеров замыкают польские шахматисты (19). Командный чемпионат мира по шахматам в Ханты-Мансийске завершится 27 июня.

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