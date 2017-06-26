Динара Садуакасова выиграла зональный турнир FIDE и вышла на чемпионат мира среди женщин

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Турнир собрал лучших шахматисток из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана. В женских соревнованиях только победительница получала право выступить на чемпионате мира.

Турнир проходил по швейцарской системе и состоял из девяти туров. Большую часть дистанции лидировала шахматистка из Узбекистана Гульрухбегим Тохирджонова. В четвертом туре Тохирджонова играла против Динары Садуакасовой и партия завершилась вничью, что позволило узбекской спортсменке сохранить лидерство. Перед заключительным девятым туром Тохирджонова по-прежнему лидировала имея в активе 7,5 очков, тогда как шедшая второй Садуакасова отставала от лидера на пол-очка (7 очков). Но последний тур преподнес неожиданную развязку: Динара Садуакасова обыграла Джемаль Авездурдиеву из Туркменистана, а вот Гульрухбегим Тохирджонова сыграла вничью с другой представительницей Казахстана Асель Серикбай.

В итоге Садуакасова и Тохирджонова набрали по восемь очков. Кроме того, абсолютно все дополнительные показатели шахматисток были идентичными. Поэтому организаторы приняли решение провести тай-брейк для определения победительницы турнира. На тай-брейке Динара Садуакасова выиграла обе партии у соперницы и заняла первое место, получив путевку на свой второй подряд чемпионата мира среди женщин.

Помимо Динары Садуакасовой Казахстана на зональном турнире представили Асель Серикбай (4,5 очка, 11-е место), Арнаш Бауыржан (4 очка, 12-е место) и Назерке Нургали (3,5 очка, 13-е место).

В мужских соревнованиях на чемпионат мира попадали шахматисты занявшие 1−2 места. Долгое время среди лидеров находился казахстанский шахматист Петр Костенко, но в итоге он не сумел попасть на мировое первенство, заняв третье место с шестью очками. Победу одержал Джахонгир Вахидов из Узбекистана (7 очков), второе место у международного мастера Мухаммада Хусенходжаева из Таджикистана. Также на турнире сыграли казахстанцы Арыстанбек Уразаев (3,5 очков, 27-е место) и Асад Мамырбай (3,5 очка, 29-е место).

Фото с сайта uzchess.uz