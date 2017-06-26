Динара Садуакасова выиграла зональный турнир FIDE и вышла на чемпионат мира среди женщин
Сильнейшая казахстанская шахматистка Динара Садуакасова успешно выступила на чемпионате FIDE по шахматам в зоне 3.4 в Ташкенте, который являлся отборочным к чемпионату мира среди женщин, передает корреспондент Vesti.kz.
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Турнир собрал лучших шахматисток из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана. В женских соревнованиях только победительница получала право выступить на чемпионате мира.
Турнир проходил по швейцарской системе и состоял из девяти туров. Большую часть дистанции лидировала шахматистка из Узбекистана Гульрухбегим Тохирджонова. В четвертом туре Тохирджонова играла против Динары Садуакасовой и партия завершилась вничью, что позволило узбекской спортсменке сохранить лидерство. Перед заключительным девятым туром Тохирджонова
В итоге Садуакасова и Тохирджонова набрали по восемь очков. Кроме того, абсолютно все дополнительные показатели шахматисток были идентичными. Поэтому организаторы приняли решение провести
Помимо Динары Садуакасовой Казахстана на зональном турнире представили Асель Серикбай (4,5 очка, 11-е место), Арнаш Бауыржан (4 очка, 12-е место) и Назерке Нургали (3,5 очка, 13-е место).
В мужских соревнованиях на чемпионат мира попадали шахматисты занявшие 1−2 места. Долгое время среди лидеров находился казахстанский шахматист Петр Костенко, но в итоге он не сумел попасть на мировое первенство, заняв третье место с шестью очками. Победу одержал Джахонгир Вахидов из Узбекистана (7 очков), второе место у международного мастера Мухаммада Хусенходжаева из Таджикистана. Также на турнире сыграли казахстанцы Арыстанбек Уразаев (3,5 очков, 27-е место) и Асад Мамырбай (3,5 очка, 29-е место).
Фото с сайта uzchess.uz
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