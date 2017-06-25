Будет ли Россия дважды чемпионом?

ДЕБЮТАНТ НЕ УДЕРЖАЛ «БЕРЛИНСКУЮ СТЕНУ»

Два тура в выходные получились очень интересными и принесли много эмоций. Перед началом турнира все ждали, что мужская сборная схлестнется в борьбе за золото именно с Китаем. Так и получилось, в субботнем матче двух команд решалось пусть не все, но многое. К сожалению, эту встречу мы проиграли.

Борьба была очень интересной, а отдельно хочется сказать про Владимира Федосеева. Этот дебютант сборной проводит очень хороший турнир. Напомним, что в нынешнем году Федосеев выиграл престижный турнир Aeroflot Open, а затем на личном чемпионате Европы в середине дистанции потерпел два поражения, собрался, одержал пять побед подряд и взял бронзовую медаль. После этого его решено было привлечь в основной состав сборной.

На Владимира в матче с Китаем легла очень большая ответственность, и он немного перегорел. Черными фигурами против Чао Ли пошел в так называемый вариант «берлинской стены», или просто Берлин. И не сумел эту стену удержать. Как Федосеев сам потом признался, он этот вариант не играл ни разу, но почему-то решил действовать понадежнее, а Берлин считается очень надежным дебютом. Владимир сетовал, что не выбрал привычную для себя защиту Каро-Канн. Остальные три партии закончились ничьими, и мы лишились первой позиции. Оставалось два тура, и для продолжения борьбы за золото необходимо было побеждать Индию. Ну и серебряные медали тоже никто не отменял.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ФЕДОСЕЕВА

Тем не менее, у Володи очень сильный характер. Вместо того, чтобы заниматься самобичеванием, он постарался сразу забыть эту неудачу. И в воскресенье к Федосееву все вернулось. Матч с индийцами вышел сумасшедшим. Очень плохую позицию получил в дебюте черными Макс Матлаков, но сумел отбиться и добыть ничью. В тяжелую ситуацию попал Петр Свидлер — его позиция «подвисла» до последнего, в какой-то момент казалось, что он точно проигрывает. Но, видимо, небеса были в этот день за сборную России. Федосеев, играя белыми, всю партию серьезно напрягал соперника и заставил его совершить фатальную ошибку. А Свидлер спасся в тяжелейшем эндшпиле. Таким образом, мы победили Индию и отстаем от китайцев всего на одно очко.

Завтра будем очень благодарны сборной Польши, если они отберут очки у Китая. Полякам, кстати, тоже есть что терять, они теоретически тоже могут взять золотые медали, так как отстают от России на одно очко, а от китайцев — на два. Нам же надо побеждать команду США и гарантировать себе как минимум серебро. А если будет немного спортивного счастья, можно замахнуться и на золото.

ПОЛ-ОЧКА ДО ЗОЛОТА

В женском турнире все складывается просто идеально. Россиянки в воскресенье разгромили Египет со счетом 3,5:0,5. Забавно, но в случае сухой победы золотые награды уже висели бы у девушек на шее, ведь Украина уступила Грузии. А теперь в последнем туре мы играем как раз с украинками, которые сохраняют математические шансы на первое место. Это произойдет, если Украина выиграет матч со счетом 4:0. Конечно, загадывать наперед нельзя, но если быть реалистами, то нужно сказать, что россиянки, которые считаются одними из сильнейших команд планеты, вряд ли должны уступить на всех четырех досках.