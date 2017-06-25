Сборная России победила индийцев на командном чемпионате мира по шахматам

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Вничью закончились партии между Петром Свидлером и Сантошем Гуджрати Видитом, Яном Непомнящим и Башкараном Адхибаном, Максимом Матлаковым и Кришнаном Сашикираном. Владимир Федосеев выиграл у Паримарьяна Неги.

В других матчах поляки победили белорусов (3:1), китайцы — норвежцев (3,5:0,5), украинцы — американцев (2,5:1,5), турки — египтян (3:1).

Женская сборная России выиграла у команды Египта со счетом 3,5:1,5. Александра Костенюк победила Халед Мону, Валентина Гунина — Айях Моаатаз, Ольга Гиря — Таснеем Эхаб. Александра Горячкина и Эман Элансари сыграли вничью. В других матчах грузинки обыграли украинок (2,5:1,5), представительницы Индии — вьетнамок (2,5:1,5), китаянки — команду Польши (3:1). Сборные США и Азербайджана сыграли вничью (2:2).

После восьми туров первое место в турнирной таблице у мужчин занимает сборная Китая с 14 очками, на втором месте идут россияне. В женском турнире сборная России единолично лидирует с 14 очками.

Матчи турнира проходят на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью команды получают по очку. При равенстве баллов в первую очередь учитывается сумма индивидуальных очков на всех досках, а затем — личные встречи. Чемпионат мира завершится 26 июня.