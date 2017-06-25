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После блица турнирную таблицу возглавили Карслен и француз Максим Вашье-Лаграв, в активе которых было по 24 очка. Для выявления победителя турнира были проведены две очные партии, одну из которых Карлсен выиграл, а другая закончилась вничью. Российский шахматист Александр Грищук занял четвертое место, Сергей Карякин — шестое.

Итоговое положение этапа Гран-тура в Париже: 1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 24 очка, 2. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 24, 3. Хикару Накамура (США) — 23, 4. Александр Грищук (Россия) — 22, 5. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 20, 6. Сергей Карякин (Россия) — 18, 7. Уэсли Со (США) — 15, 8. Фабиано Каруана (США) — 14, 9. Веселин Топалов (Болгария) — 11,5, 10. Этьен Бакро (Франция) — 8,5.

Однокруговой турнир по быстрым шахматам проходил с 21 по 23 июня, контроль времени — 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. Блиц прошел в два круга 24—25 июня , участники получали по 5 минут на партию с добавлением трех секунд на каждый ход.

Гран-тур является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. Сразу после завершения турнира в Париже состоится этап в бельгийском Левене — также по быстрым шахматам и блицу. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе — «классический» Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу. В ноябре-декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.

Общий призовой фонд тура составляет 1,2 млн евро, из которых в Париже разыграны 150 тысяч евро. Победитель турнира получил 37,5 тыс. евро.