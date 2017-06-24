Шахматы. Россияне продолжают лидировать на чемпионате мира

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Победу российской сборной в матче с поляками принесли успехи на своих досках Яна Непомнящего и Владимира Федосеева. Петр Свидлер и Максим Матлаков свои партии завершили вничью.

Мужская сборная России лидирует единолично, набрав 11 очков. На призовые места за три тура до конца соревнований претендуют сборные Китая (10 очков), Польши и Турции (по 8), Индии (7) и США (6).

У женщин победу россиянкам обеспечили успехи Ольги Гиря и Валентины Гуниной, Катерина Лагно и Александра Костенюк сграли партии на своих досках вничью.