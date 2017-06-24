Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/30177532/
24 июня 2017, 12:41 | Прочие: Шахматы, шашки | Вести.Ru

Шахматы. Россияне продолжают лидировать на чемпионате мира

На командном чемпионате мира по шахматам в Ханты-Мансийске состоялись партии 6-го тура. Обе российские команды победили: наши мужчины обыграли сборную Польши (3:1), а девушки с тем же счетом победили соперниц из Индии. Россияне лидируют в обеих номинациях.

На командном чемпионате мира по шахматам в <nobr>Ханты-Мансийске</nobr> состоялись партии 6-го тура. Обе российские команды победили: наши мужчины обыграли сборную Польши (3:1) а девушки с тем же счетом победили соперниц из Индии. Россияне лидируют в обеих номинациях. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победу российской сборной в матче с поляками принесли успехи на своих досках Яна Непомнящего и Владимира Федосеева. Петр Свидлер и Максим Матлаков свои партии завершили вничью.

Мужская сборная России лидирует единолично, набрав 11 очков. На призовые места за три тура до конца соревнований претендуют сборные Китая (10 очков), Польши и Турции (по 8), Индии (7) и США (6).

У женщин победу россиянкам обеспечили успехи Ольги Гиря и Валентины Гуниной, Катерина Лагно и Александра Костенюк сграли партии на своих досках вничью.

Наши девушки по-прежнему делят лидерство с шахматистками Украины — у этих двух сборных по 10 очков. Далее в группе лидеров идут команды Китая (8), Индии и Польши (по 7), Грузии (6).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Еще 7 новостей  Все новости

Дочь олигарха разгромила дом, пока снимала на папочкины деньги клип. ФОТО

Россиянам простят штрафы за нарушения ПДД в честь 100-летия революции

Эксперты нашли кокаин в организме погибшей актрисы

Дочь олигарха разгромила дом, пока снимала на папочкины деньги клип. ФОТО

Россиянам простят штрафы за нарушения ПДД в честь 100-летия революции