Шахматы. Россияне продолжают лидировать на чемпионате мира
На командном чемпионате мира по шахматам в
Ханты-Мансийске состоялись партии 6-го тура. Обе российские команды победили: наши мужчины обыграли сборную Польши (3:1), а девушки с тем же счетом победили соперниц из Индии. Россияне лидируют в обеих номинациях.
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Победу российской сборной в матче с поляками принесли успехи на своих досках Яна Непомнящего и Владимира Федосеева. Петр Свидлер и Максим Матлаков свои партии завершили вничью.
Мужская сборная России лидирует единолично, набрав 11 очков. На призовые места за три тура до конца соревнований претендуют сборные Китая (10 очков), Польши и Турции (по 8), Индии (7) и США (6).
У женщин победу россиянкам обеспечили успехи Ольги Гиря и Валентины Гуниной, Катерина Лагно и Александра Костенюк сграли партии на своих досках вничью.
Наши девушки
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