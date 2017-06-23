Белорусские шахматисты обыграли Норвегию на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске

В 6-м туре соревнований шахматисты из Беларуси победили оппонентов из Норвегии со счетом 3,5 на 0,5 очка. Сергей Жигалко оказался сильнее Арьяна Тари — партия завершилась в пользу белоруса с результатом 1:0. Владислав Ковалев обыграл участника Олимпийских игр 2010, 2012 и 2014 годов Фруде Уркедаля — 1:0. Алексей Александров провел напряженную партию с Юханом Саломоном, завершив выступление вничью — 0,5 на 0,5 балла. Алексей Федоров, играя черными фигурами, одолел своего оппонента Фруде Элснесса — 1:0.

Сборная Беларуси в 7-м туре соревнований 27 июня встретится с соперниками из Египта. В турнирной таблице белорусские спортсмены занимают 8-е место — 10,5 балла. На первой позиции рейтинга расположилась Россия с результатом 17 очков, второе место удерживают китайские спортсмены (16), замыкает тройку лидеров Польша (13,5). Командный чемпионат мира по шахматам в Ханты-Мансийске завершится 27 июня.