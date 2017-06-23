Российские шахматистки выиграли у индианок в 6-м туре командного ЧМ
Женская сборная России по шахматам в составе Ольги Гири, Валентины Гуниной, Александры Костенюк и Катерины Лагно нанесла поражение сборной Индии со счётом 3−1 в шестом туре командного чемпионата мира, который проходит в
Ханты-Мансийске.
После шести туров россиянки, набравшие 10 очков, делят первую строчку с украинками.
Шахматы. Командный чемпионат мира.
Женщины. После шести туров
1−2. Россия, Украина — 10.
3. Китай — 8.
4−5. Польша, Индия — 7.
6. Грузия — 6.
7−9. США, Азербайджан, Вьетнам — 4.
10. Египет — 0.
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