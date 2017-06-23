Президентская библиотека предложила свою площадку для проведения шахматных турниров
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин предложил сделать здание на Сенатской площади в Петербурге площадкой для проведения крупных шахматных турниров. По его словам, технические возможности Президентской библиотеки полностью позволяют организовать шахматные состязания.
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«Мы можем провести у себя крупный международный шахматный турнир, у нас есть условия», — сказал он в пятницу на
«Президентская библиотека готова принять шахматные турниры и технологически, и организационно. Все ресурсы для этого есть: и возможность удаленного доступа, и конкретная организация помещений — у нас есть мобильные перегородки, с помощью которых можно перекрыть залы, разделив их на несколько секций», — сказал он.
По словам Вершинина, «для начала можно провести
Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в 2009 году в отреставрированном здании Синода. Техническое оснащение позволяет ей хранить более 500 тысяч оцифрованных исторических документов и книг. В комплексе созданы читальные, выставочные и
В Президентской библиотеке проходят общегосударственные мероприятия, концерты, видеолектории и киноклубы.
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